Luke Rockhold non usa mezze misure per bocciare il prossimo scenario titolato della categoria pesi medi UFC, che vedrà opposti GSP e Michael Bisping.

1 ore fa di Massimiliano Rincione

Luke Rockhold sbotta. L'ex campione pesi medi UFC non ha affatto digerito la title shot concessa a GSP, che affronterà Michael Bisping nel suo match di rientro dopo più di tre anni di inattività. In barba ai ranking della divisione, la promotion ha deciso di affidare al canadese - ex campione pesi welter - l'arduo compito di tentare lo scippo a Michael Bisping, capace di battere proprio Rockhold a UFC 199, compiendo uno degli upset più inaspettati della storia delle MMA moderne. La vittoria ottenuta successivamente su Dan Henderson a UFC 204 è stata invece il giusto tributo concesso al Conte, che in casa propria è riuscito ad imporsi sul veterano ex Pride.

Questa nuova politica da parte di UFC mi deprime. GSP non ha mai combattuto nei medi, neanche una volta.

Lapidaria è stata la bocciatura di Rockhold, che non riesce a capacitarsi della scelta compiuta da UFC. In una divisione ricca di contendenti del calibro di Ronaldo Jacaré Souza, Yoel Romero, Gegard Mousasi e Chris Weidman - senza dimenticare il diretto interessato -, una situazione simile sarebbe stata impronosticabile soltanto un paio di mesi fa. Le reazioni degli altri top fighter di categoria sono chiaramente state le stesse di Rockhold, con Jacaré che ha addirittura minacciato il ritiro qualora non ricevesse la title shot in caso di vittoria contro Robert Whittaker. Da parte di Romero invece c'è stata più compostezza: il cubano ha infatti spostato il suo mirino più su Bisping che sulla promotion, accusando l'inglese di scappare da lui.

I think @bisping will do as gsp wants. He doesn't have the heart nor the juevos to fight me. If he did he would fight me in July. #ynuevo https://t.co/AOy8wUU548 — Peoples Champ (@YoelRomeroMMA) March 28, 2017

Nonostante nei giorni scorsi sia trapelata la notizia di un possibile annullamento di Bisping vs GSP - a causa dell'indisponibilità da parte di quest'ultimo nel combattere a luglio - l'incontro si farà. Di conseguenza, tutti gli scontenti dovranno mettersi il cuore in pace, attendendo al varco il proprio turno. D'altronde, a livello economico e promozionale, il match-up creatosi si prospetta come una vera e propria manna dal cielo per UFC, che registrerà probabilmente uno degli incassi più grandi di tutto l'intero 2017. Andato agli archivi l'incontro tra l'inglese ed il canadese, seguirà a ruota la chance titolata di Yoel Romero, che è già stato rassicurato da Dana White sulla solidità della sua posizione da title contender.

Rockhold: "Siamo in UFC, non in WWE"

Per un Luke Rockhold che ha visto sfumare a causa di un infortunio una title eliminator certa contro Jacaré, l'assistere a uno scenario titolato quale Bisping vs GSP è altamente oltraggioso. Nel corso di una ospitata a UFC Tonight, infatti, il fighter e modello californiano non ha nascosto tutto lo sdegno legato alla situazione creatasi, paragonando le recenti politiche dell'organizzazione a quelle del pro-wrestling.

Suvvia ragazzi, è chiaramente una barzelletta. UFC sta precipitando verso un burrone parecchio ripido: St-Pierre non ha mai combattuto nei pesi medi, e non ha assolutamente intenzione di farlo anche qualora riuscisse a vincere la cintura contro Bisping. Capisco che magari avrà qualche debituccio da saldare, ma ci sono molti money fight parecchio più redditizi di questo. Potevano benissimo piazzarlo contro Nick Diaz o Anderson Silva! Quando si vivono certe situazioni, si arriva al punto di mettere in discussione tutto quanto. Qui combattiamo, affrontandoci tra i migliori. In questo modo, UFC sta un po' facendo venir meno la passione dal cuore dei lottatori. Questa non è mica la WWE!

Uno sfogo durissimo, quello di Rockhold, che è rimasto chiaramente deluso dall'operato di UFC. Quale futuro adesso per uno dei più importanti esponenti dell'AKA? Probabile che, a questo punto, Rockhold affronti il vincente tra Gegard Mousasi e Chris Weidman, che si contenderanno un posto ancor più di rilievo nei ranking delle 185 libbre nel co-main event di UFC 210.