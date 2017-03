Me ne vado per motivi personali, non professionali. Già in passato avevo avvertito il bisogno di cambiare. Il club ha fatto un grande sforzo per cercare di trattenermi, mi hanno fatto un'offerta che non troverà da nessun'altra parte. Non vado via per colpa dell'eliminazione in Champions League, già dallo scorso anno pensavo di andarmene. Posso dire che non è un addio, se mi chiameranno io ci sarà anche solo per disegnare le linee sul campo.