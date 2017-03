Ha spaventato tutto il mondo madridista, non ha escluso di lavorare un giorno al Barcellona e subito si è scatenata la bufera. Sarà un caso, ma pochi giorni dopo cheGonzalez Blanco ha pronunciato quelle parole, ilsi è mosso per riportarlo a casa. Non sarà d'aiuto in campo agli ordini del suo ex compagno Zidane, tornerà nella capitale spagnola per vestire i panni di consigliere di Florentino Perez. Ricalcherà le orme di Zizou, che una volta appesi gli scarpini al chiodo affiancò proprio il presidente per poi finire sulla panchina della prima squadra.