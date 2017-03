Lo Special One chiede pubblicamente scusa al centrocampista tedesco per averlo messo fuori rosa a inizio stagione: "Mi scuso per quello che gli ho fatto":

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa

Sbagliare è umano, chiedere scusa da persone intelligenti. José Mourinho ha fatto entrambe le cose con Bastian Schweinsteiger, fresco di trasferimento negli Stati Uniti tra le fila dei Chicago Fire. In conferenza stampa il manager del Manchester United ha parlato della gestione del centrocampista tedesco, messo fuori rosa per tutta la prima parte della stagione. Nonostante questo trattamento, l'ex Bayern Monaco non ha mai fatto polemica, ha aspettato in silenzio il suo momento passando quasi inosservato.

Nonostante l'intenso finale di stagione che attende i Red Devils, impegnati in Europa League e in corsa per un piazzamento Champions League in campionato, Mourinho ha accolto la richiesta di Schweinsteiger e lo ha lasciato andare in Major League Soccer. E oggi lo Special One ha ammesso di aver sbagliato con lui: