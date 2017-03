A poco più di un anno dal suo esordio il 29enne è già uno degli allenatori più corteggiati di tutta Europa. Per la prossima stagione però non cambierà squadra.

di Elmar Bergonzini

L’allenatore più chiacchierato e più ammirato dell’ultimo anno. Eppure non ha vinto nulla. Ma vincerà. Non quest’anno, ma vincerà. Ne è convinto lui, ne sono convinti tutti. E per questo sono molti i club che gli stanno addosso. Julian Nagelsmann è l’allenatore del futuro.

Ha preso l’Hoffenheim a febbraio del 2016, col club al penultimo posto. Ha cominciato a vincere e ha conquistato la salvezza con una giornata d’anticipo. Calcio veloce e offensivo, come faceva giocare la sua squadra anche nelle giovanili. Nagelsmann ha un’idea precisa, alla quale si attiene.

In questa stagione l’esplosione definitiva. Eppure il campionato non era nemmeno cominciato nel migliore dei modi. Quattro partite, quattro pareggi. Si poteva fare meglio. Poi però l’Hoffenheim ha cominciato a macinare e Nagelsmann è finito sulla bocca di tutti.

Julian Nagelsmann, tecnico dell'Hoffenheim

Nagelsmann ha deciso: resterà all’Hoffenheim

Nessuno in Europa è rimasto imbattuto a lungo quanto Nagelsmann e il suo Hoffenheim. La prima sconfitta è arrivata il 28 gennaio alla 18esima giornata contro il Lipsia. Perfino il Real Madrid di Zidane ha perso prima. Non solo però: l’Hoffenheim è in piena corsa per una storica qualificazione alla Champions League. È proprio Nagelsmann ad ammettere a Sport1 che proprio quello, a questo punto, è il grande obiettivo stagionale:

Significherebbe tantissimo. La salvezza non è mai stata il nostro obiettivo, vogliamo restare concentrati e centrare la Champions. La qualificazione all'Europa League sarebbe positiva, quella alla Champions sarebbe un piccolo miracolo. Siamo sotto pressione, ma è una pressione positiva, a differenza di quella che avevamo l'anno scorso quando rischiavamo di retrocedere.

Attualmente quarto in classifica (che in Bundesliga garantisce la partecipazione ai play off di Champions), Nagelsmann sa bene che sulla carta ci sarebbero altre squadre superiori alla sua:

Quando 13 mesi fa ho cominciato non pensavo che sarebbe andato tutto così in fretta. Speravo di poter giocare un bel calcio, ma abbiamo avuto anche un po' di fortuna. Schalke, Bayer Leverkusen e Wolfsburg, che dovrebbero essere fra le prime, hanno delle difficoltà, per questo siamo quarti.

C’è poi una precisazione che un allenatore ambizioso come lui ci tiene a fare: l’anno scorso ha preso l’Hoffenheim che sembrava spacciato, e, pur essendo il più giovane allenatore della storia della Bundesliga, non è affatto vero che non avesse nulla da perdere. Anzi:

Sono delle idiozie. Avevo tutto da perdere. Avevo un buon lavoro nel settore giovanile e stavo avendo successo. Cominciare la carriera nel calcio professionistico con una retrocessione mi avrebbe danneggiato. Sicuramente non avrei continuato nel calcio dei grandi...

Ora però fra i grandi ci potrebbe arrivare davvero. Inteso come top club. Il Bayern Monaco, per bocca del presidente Hoeness, si è detto interessato per il futuro. Il Borussia Dortmund lo segue con attenzione. Nagelsmann però resta con i piedi ben piantati a terra:

Ci sono delle richieste, ma tutti i club sanno che ho contratto fino al 2019: l'anno prossimo allenerò ancora qua. Certo, se domani mi dovesse chiamare il Real Madrid chiederei al club di lasciarmi andare, ma non mi chiamerà il Real.

Sarà, ma al momento è lui l’allenatore più chiacchierato e ammirato dell’ultimo anno.