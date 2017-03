Il manager del Manchester United infastidito dai comportamenti del francese, troppo attento alle dinamiche extra calcistiche. E pensa di metterlo in panchina.

1 condivisione 0 stelle

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Il richiamo di José Mourinho a Paul Pogba assomiglia tanto a quello di un professore verso un alunno. In pratica: impegnati e concentrati di più. Invece il centrocampista, pagato 110 milioni di euro alla Juventus, si distrae troppo nel mondo dei social network e non solo. La sua annata fin qui non è stata proprio entusiasamante: 41 presenze, 7 gol e 5 assist.

Lontanissimi i numeri mostrati in bianconero. E allora lo Special One alza la voce: lui che l’ha voluto fortemente al Manchester United, usa il bastone. Pensasse più al campo, invece che a Twitter.

E Pogba come l’avrà presa? Mourinho è uno che le cose le dice in faccia, senza tanti giri di parole. E non a caso oggi sono sei giorni che non si vede l’ombra di un tweet.

Pogba in azione con la maglia del Manchester United e sullo sfondo Mourinho

Mourinho, 'lavata' di testa a Pogba

sta davvero pensando di mettere in panchina Pogba. Nel prossimo match contro il West Ham sarà sicuramente fuori per infortunio, poi si vedrà. Perché vanno giustificati anche i 12 milioni di euro netti più bonus previsti dal suo contratto quinquennale. L’allenatore non è soddisfatto di quello che il francese mette in campo. L’ha sempre difeso, ora non più. E pazienza se Twitter lo ha anche omaggiato con una emoji che riprende il suo stile. Queste cose non riguardano il calcio giocato. Secondo il Mirror, Mourinho Nel prossimo match contro il West Ham sarà sicuramente fuori per infortunio, poi si vedrà. Perché vanno giustificati anche i 12 milioni di euro netti più bonus previsti dal suo contratto quinquennale.

Ouloulou suis devenu un emoji👊🏾 thanks twitter for emojing me, let's

have fun and kick some ass at #pogba @manutd @Adidas #neverfollow pic.twitter.com/hDNy64AUpt — Paul Pogba (@paulpogba) January 13, 2017