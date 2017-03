Uno spareggio nel Paese ospitante, con sei formazioni in campo per gli ultimi due posti tra i 48 a disposizione: ecco l'ultima idea della Fifa.

3 ore fa di Luca Guerra

Il calcio studia il rugby, con un Mondiale formato Sei Nazioni. È l’idea che il Consiglio della Fifa sta coltivando in vista dell’edizione dei Mondiali 2026, la prima con 48 squadre ai nastri di partenza, formula votata con parere positivo nello scorso gennaio: con il Paese organizzatore che godrà al solito della qualificazione di diritto, il tabellone sarà completato da 16 Nazionali “fornite” dall’Europa, 9 africane, 8 dall’Asia, 6 da Nord e Centro America e altrettante dal Sudamerica. Novità assoluta sarà il posto concesso di diritto all’Oceania, sin qui sempre sottoposta alla prova degli spareggi interzonali: ma ancora più dirompente sarà la formula-playoff che nelle stanze dei bottoni del calcio mondiale stanno meditando per determinare le ultime due nazionali che completeranno la fase finale del torneo.

Calcolatrice alla mano, risultano ammesse 46 squadre. E qui spunta l'idea del board presieduto da Gianni Infantino. Gli ultimi due posti saranno assegnati da una mini-competizione: nel gironcino saranno coinvolte una squadra per confederazione, esclusa la Uefa, mentre le due migliori nazioni del ranking Fifa partecipanti al torneo di ripescaggio saranno teste di serie, giocando di fatto un solo turno. Osserveranno da spettatori non paganti gli incroci tra le altre quattro Nazionali e poi affronteranno nelle due finaline i vincitori dei due gruppi ad eliminazione diretta. In palio un posto nei Mondiali.

Inedita anche la scelta della sede di disputa di questo mini-torneo: il play-off si giocherà nel paese ospitante della Coppa del Mondo. La data? Potrebbe essere nel mese di novembre del 2025. Un modo per testare anche le misure di sicurezza e anticipare così un test di prova in vista del primo Mondiale in formato extralarge.

Bureau of the Council recommends slot allocation for the 2026 FIFA World Cup: https://t.co/TtuQ7ZsyNW — FIFA Media (@fifamedia) March 30, 2017

Rispetto alle precedenti edizioni, i Mondiali 2026 vedranno l’Europa aumentare di tre unità i posti a disposizione, rispetto ai 13 attuali. Detto dell’Oceania, ci sono più posti per tutti: la Conmebol passa da 4/5 caselle a 6, la Caf da 5 a 9, la Concacaf da 3/5 a 6 e l'Afc da 4/5 a 8. La prossima tappa, come ammesso dalla Fifa, è ora fissata a maggio:

La proposta sarà ora sottoposta alla ratifica del Consiglio, la cui prossima riunione è prevista per il 9 maggio a Manama, in Bahrain, due giorni prima del 67° Congresso Fifa.

Tutti in ballo, tranne il Vecchio Continente. Una formula che ha trovato, e non poteva essere altrimenti, l’approvazione dello sloveno Aleksander Ceferin, presidente Uefa da settembre 2016:

Sono soddisfatto di questa proposta. Crediamo che la rappresentanza di 16 Nazionali per l’Uefa sia un numero abbastanza significativo nel nuovo formato della Coppa del Mondo.

Da stabilire resta intanto la sede di disputa dei Mondiali 2026: gli attuali criteri di selezione, al momento, escludono solo Europa e Asia dalle possibili candidature. Così, se Sepp Blatter in tempi non sospetti si è detto certo della candidatura dell’Africa, all’orizzonte osservano con attenzione Messico, Colombia e Stati Uniti. Senza dimenticare il Canada, primo Paese a chiedere l'assegnazione della rassegna iridata 2026. Ma non è da escludere un’organizzazione che coinvolga più Paesi ospitanti, chance già valutata dalla Fifa come anticipato dallo stesso Infantino:

In caso di co-hosting, il numero dei paesi ospitanti a ospitare gli spareggi per determinare gli ultimi due posti in palio verrebbe decisa dal Consiglio Fifa.

Quarantasei certe di un posto, due in lizza fino all’ultima curva. Quasi un quarto dei 211 paesi Fifa in campo nella fase finale. Sulla carta, il Mondiale 2026 ha già avuto inizio.