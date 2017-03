L'ex preparatore della Nazionale argentina critica Messi: "Leo non è un leader, neanche al Barcellona, Neymar è meglio di lui. Sampaoli? Non mi piace".

Non è un rapporto facile quello di Lionel Messi con la maglia albiceleste della Nazionale argentina. Cinquantotto gol e 42 assist in 115 partite, quasi 10mila minuti giocati, non lo hanno ancora reso immune dalle critiche che periodicamente gli piovono addosso da chi gli rimprovera di non aver ancora guidato l'Argentina a un successo mondiale, né a una Copa America in 12 anni di militanza. Anzi, peggio, aumentano le voci di chi imputa a lui le tre finali perse - Mondiali, Copa America e Copa America Centenario - negli ultimi tre anni

L'unico successo della Pulce in albiceleste si deve alla Nazionale olimpica che nel 2008 vinse la medaglia d'oro a cinque cerchi. Era, quello, uno squadrone che accanto alla chioccia Riquelme schierava la meglio gioventù del Paese, da Romero a Mascherano, da Zabaleta a Banega, da Di Maria al Kun Agüero, a Lavezzi e Leo, appunto.

Se poi sul bianco-celeste della maglia porti il numero 10 i confronti si fanno difficili per tutti, quasi impossibili. Anche per uno come Lionel Messi. In un Paese che ha fatto di Diego Armando Maradona una specie di divinità, pur con tutte le sue contraddizioni, i paragoni sono sempre dietro l'angolo. Il messaggio che Messi è Messi e non l'erede del Pibe de oro non passa.

Messi insieme a Maradona

"Messi non è un leader, Neymar sì"

Lo confermano le parole che Carlos Dibos, preparatore atletico dell'Argentina di Alfio Basile, fra il 2006 e il 2008, ha nei confronti di Messi:

Leo non è un leader. In questo momento l'Argentina non ha un leader come lo era indiscutibilmente Maradona ai suoi tempi. Persino nel Barcellona c'è Neymar che gioca meglio e ha più carisma di lui.

Parole taglienti come lame, quelle di Dibos, che cominciano a trovare riscontro anche nell'opinione pubblica argentina. Dal referendum tramite il quale Olé ha chiesto ai suoi lettori di indicare il giocatore più affidabile per il prossimo futuro dell'Argentina, è uscito infatti il nome di Paulo Dybala, che ha battuto proprio Messi.

Messi e Dybala insieme in Nazionale

Ce n'è anche per Mascherano e Sampaoli

Ma Dibos non ce l'ha solo con Leo: