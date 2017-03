Rigore di Ruben Castro, poi la remuntada firmata da Javi Fuego e Reyes. Seconda vittoria casalinga consecutiva per i catalani, che sperano ancora nell'Europa.

12 condivisioni 1 stella

un'ora fa di Antonio Gargano

Finale pazzesco all’Estadio Cornellà. Nell’anticipo della Liga, l’Espanyol rimonta e batte il Betis 2-1 nel giro degli ultimi due minuti. Vantaggio ospite con il rigore di Ruben Castro, punteggio ribaltato con i gol di Javi Fuego e Reyes.

Più Betis che Espanyol

Gli andalusi partono meglio, creando la prima occasione da gol. Durmisi pesca Brasanac, destro respinto. La reazione arriva con un altro destro, quello di Victor Sanchez, ma Adan non si fa sorprendere. Il Betis, però, si riaffaccia immediatamente e dimostra di non soffrire fattore campo e posizione di classifica sfavorevole. Corner di Dani Ceballos, Ruben Pardo ci prova col destro ed impegna Diego Lopez. L’ultima occasione del primo tempo vede ancora in crisi l’Espanyol, che si salva sull’occasione per Ruben Castro su assist di Sanabria: pallone fuori e squadre al riposo.

Paura e rimonta al Cornellà

La ripresa si apre con un’altra chance per gli ospiti, che ci provano anche su calcio piazzato con Ruben Pardo, ma la traiettoria non crea problemi al portiere avversario. La partita si incattivisce e le sostituzioni rallentano i ritmi, ma è solo la quiete prima della tempesta. I padroni di casa si riaffacciano in area del Betis con Diego Reyes, ma il colpo di testa non impensierisce Adan. Ci prova anche Gerard su suggerimento di Piatti, ma l’esito non è diverso. Cambia tutto, invece, al 78’: Javi Fuego commette fallo su Sanabria in piena area, è rigore. Ruben Castro non sbaglia e porta in vantaggio il Betis. L’assalto dell’Espanyol, però, è furioso: prima ci prova Victor Sanchez senza fortuna, poi succede l’incredibile: Javi Fuego si avventa su un rimpallo e mette in rete il pallone del pareggio a 2 minuti dalla fine. Prima del recupero, poi, arriva il clamoroso raddoppio. Alvaro Vazquez serve José Antonio Reyes, che batte Adan e fa esplodere il Cornellà prima del fischio finale.

Vittoria thrilling per l’Espanyol, che torna al successo dopo il pareggio di Eibar. È la seconda vittoria casalinga consecutiva dopo quella sul Las Palmas. Per il Betis, invece, è la terza sconfitta nelle ultime quattro partite.