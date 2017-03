L'ex Milano, ancora una volta unico azzurro in campo nel 29esimo turno, gioca una grande partita ma il suo Bamberg si arrende dopo un supplementare.

4 ore fa di Alessandro Assad

Per il secondo turno consecutivo, Nicolò Melli è stato l'unico giocatore azzurro a scendere in campo in Eurolega. Con Datome fuori almeno fino ai playoff e con Bargnani ancora ai box a tempo indeterminato, il giocatore del Bamberg è il solo a rappresentare il tricolore nella 29esima giornata di Eurolega. Andiamo ad analizzare la sua partita.

Sesta doppia doppia in Eurolega per Melli

Melli contende un pallone a Zizic del Darussafaka

Sconfitta all'overtime per il Bamberg di coach Andrea Trinchieri che si arrende al Darussafaka dopo aver condotto la partita per lunghi tratti. Non è bastata nemmeno la sesta doppia doppia stagionale in Eurolega di un grande Nicolò Melli ai tedeschi per evitare la sconfitta. Dopo un primo tempo decisamente in ombra, il lungo di Reggio Emilia è salito in cattedra nei restanti 25 minuti di partita, risultando uno dei migliori della sua squadra. Nik ha chiuso con un 5/9 complessivo al tiro, ma col 100% nella seconda parte di gara. In difesa soffre più del previsto Moermann (19 punti e 12 rimbalzi), ma complessivamente gioca una buonissima partita. Peccato per quelle quattro palle perse.

Melli chiude la partita con 12 punti (5/8 da 2 e 0/1 da 3 punti), 10 rimbalzi e 4 assist in 32 minuti di gioco.

VOTO: 7