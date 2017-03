Domenica ha aggredito l'arbitro vestito da Grotifant: Bosheck l'uomo nel costume della mascotte dell'Uerdingen però non è violento. Spesso va alle feste dei bambini.

67 condivisioni 0 stelle

3 ore fa di Elmar Bergonzini

Cose che mai nessuno avrebbe pensato di vedere. Un elefante che invade il terreno di gioco e aggredisce l’arbitro. È successo davvero, ed è successo in Germania, non troppo lontano da noi. L’elefante è una mascotte. La più violenta del mondo. Un elefantino appunto, soprannominata Grotifant.

È la mascotte dell’Uerdingen club che gioca in quinta serie. Il costume, dal 2004, lo indossa Andreas Bosheck: lo scorso week end ha aggredito in maniera violenta l’arbitro, che ha deciso di espellerlo. E Bosheck, quando fa la mascotte, non è affatto nuovo ad episodi del genere.

Nel 2015 un tifoso, ubriaco, gli tolse la testa del costume e lui reagì picchiandolo. Ora un nuovo scandalo lo ha colpito. Durante la partita fra l’Uerdingen e il Velbert un giocatore dei padroni di casa è stato espulso, cosa che ha mandato su tutte le furie Bosheck che ha invaso il campo e ha iniziato a inveire contro l’arbitro. Espulso, ha poi dato la sua versione ai giornali:

Non era fallo, lo ha appena sfiorato. E per tutta la partita ha fischiato contro di noi.

Grotifant, la mascotte violenta

La mascotte più violenta di Germania si racconta

Criticato da anni per alcuni episodi alquanto inusuali, Bosheck ha voluto difendere il proprio lavoro da mascotte, sottolineando alcune differenze fra il suo Grotifant e le mascotte delle altre squadre, perfino quelle di Bundesliga:

Vivo la mia passione in costume. Io amo davvero l’Uerdingen. Non sono come quello del Bayern Monaco. L'uomo che indossa il costume della loro mascotte tifa Monaco 1860, lo fa solo per i soldi, io per passione. Mi farò seppellire con questa maglia addosso.

La mascotte Grotifan

Addirittura svolge il proprio lavoro anche quando l’Uerdingen non gioca. E in quei giorni Bosheck fa felici i bambini andando alle loro feste di compleanno:

Ci vado vestito da Grotifant. I vari litigi in campo? Mia mamma dice che quando entro nello stadio spengo il cervello. Quando non indosso il costume sono dolce e pacifico.

Da Grotifant però fa cose che nessuno avrebbe pensato di vedere. Come un elefante che aggredisce un arbitro…