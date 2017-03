Lo scultore del busto declina ogni responsabilità, ma ammette che il giocatore gli ha chiesto di ritoccare il bronzo per togliere le rughe intorno agli occhi.

0 condivisioni 0 stelle

un'ora fa di Alberto Casella

A volte non ci si pensa, ma il lavoro degli artisti che ritraggono personaggi famosi non è mica facile. Beati quelli che si occupano di sculture postume, avrà pensato Emanuel Santos, l'autore del busto che raffigura Cristiano Ronaldo, inaugurato in pompa magna nei giorni scorsi nell'aeroporto di Madeira, dedicato proprio all'attuale Pallone d'oro.

Scoperta nel corso di un'affollata cerimonia, la scultura ha suscitato subito grande ilarità per la scarsa somiglianza con l'attaccante del Real Madrid che, ovviamente presente all'inaugurazione, ha abbozzato e ha pure provato a sorridere. Ma i social si sono scatenati in tempo reale, sfornando commenti impietosamente salaci. Oltretutto il campione portoghese, si sa, è estremamente attento al suo aspetto fisico e non ha gradito la riuscita generale dell'opera.

Non ha davvero buona sorte con le statue che lo raffigurano, Cristiano Ronaldo. Al di là della sfortunata raffigurazione del busto dell'aeroporto della sua isola, l'anno scorso un'altra statua che lo ritrae, situata dal 2014 in Plaza del Mar a Funchal, sua città natale, fu vandalizzata da ignoti che la imbrattarono con della vernice rossa, utilizzata per scrivere sulla schiena di Cristiano Ronaldo il nome di Messi e il numero 10.

La statua di Cristiano Ronaldo imbrattata l'anno scorso

"Cristiano Ronaldo mi ha chiesto di togliere le rughe dal busto"

Intervistato da Radio Barcelona, Emanuel Santos ha svelato che Cristiano Ronaldo, poco soddisfatto del manufatto, gli ha chiesto alcuni ritocchi:

Effettivamente Cristiano mi ha chiesto di eliminare le rughe intorno agli occhi, per sembrare più giovane. Io ci ho impiegato 15 giorni per fare la scultura in creta, poi sono andato al gesso e dopo ancora al bronzo: è lì che hanno sbagliato alcuni passaggi. Del resto un'opera d'arte non può piacere a tutti.

Già, è proprio difficile accontentare tutti. Figurarsi un perfezionista come Cristiano Ronaldo.