Ritratto del talento del Borussia Mönchengladbach che in estate andrà al Borussia Dortmund. Il Milan e il Liverpool lo volevano ma sono stati bruciati sul tempo.

10 minuti fa di Elmar Bergonzini

Gente che viene, gente che va. Vivere al confine porta ad un caos interiore, ad essere dei viaggiatori, o comunque ad avere a che fare con chi fa avanti e indietro. A maggior ragione se si cresce ad Amuda, alla frontiera tra Siria e Turchia. Città popolata prevalentemente da curdi, Amuda oggi si trova a pochi chilometri dal fronte coi miliziani dello Stato islamico, dopo aver patito per anni la violenza del regime di Assad. Lì è nato Mahmoud Dahoud, il talento che ieri è stato acquistato ufficialmente dal Borussia Dortmund che lo ha strappato al Milan.

Da lì, nel 1996, comincia la storia di una famiglia scappata verso la Germania. I coniugi Dahoud arrivarono in Europa quando il piccolo Mahmoud aveva appena dieci mesi. Oggi “Mo”, come viene chiamato, è un simbolo per il milione di profughi accolti nel 2015 dalla Germania.

È Dahoud il primo giocatore siriano nella storia della Bundesliga, ed ha avuto da subito la fama del predestinato. La pressione è sempre stata tanta. Per motivi politici, così come per motivi calcistici. Avendo appena 21 anni il Borussia Mönchengladbach lo ha sempre tenuto lontano dai riflettori. Niente interviste, specie su argomenti politici.

Dahoud, il talento che il Borussia Dortmund ha soffiato al Milan

Dahoud è sempre stato combattuto. Si sente tedesco, in Germania è cresciuto, lì è diventato grande. Non un caso che nelle giovanili abbia giocato sempre con la nazionale tedesca. Ma logicamente le evoluzioni degli ultimi mesi non lo lasciano indifferente. A settembre del 2015 pubblicò sul proprio profilo Facebook la foto tristemente famosa del corpo di Aylan, il bambino trascinato dalle onde su una spiaggia turca. Aggiunse una didascalia molto particolare:

Quando si sveglierà l’umanità? Quando aprirà gli occhi?

Sotto ogni suo post, i siriani gli chiedono di scegliere la loro nazionale, di giocare per loro. Sarebbe significativo, darebbe un segnale forte. Lui non risponde, probabilmente lo vive come una questione più grande di lui. Dahoud è un ragazzo timido, lontano dall’immagine del leader carismatico a cui potrebbe lasciar pensare il suo ruolo simbolico. Al punto che quando un paio di anni fa i tifosi del Borussia Mönchengladbach lo chiamarono sotto la curva e gli consegnarono in mano il megafono invitandolo a lanciare un coro, lui si tirò indietro:

Mi imbarazzava. Cosa posso urlare davanti a così tante persone?

In molti gli hanno chiesto di prendere posizione dopo lo scandalo del capodanno del 2016 a Colonia, quando un gruppo di siriani violentarono diverse ragazze tedesche in piazza duomo. Lui commentò, spaventato della portata mediatica delle sue azioni. Anche per questo il Borussia Mönchengladbach lo ha sempre protetto. Sempre coccolato. Il club ha, giustamente, sempre parlato di lui come calciatore, non come simbolo siriano.

Un giorno Lucien Favre, suo ex allenatore, stava descrivendone le qualità tecniche a Sky Deutschland. Mentre parlava vide il replay di una sua giocata e gli scappò un commento particolarmente significativo:

Mo è un centrocampista di quelli che… oh mamma.

Dahoud, su di lui c'erano Borussia Dortmund e Milan

Dahoud è un piccolo Verratti: un destro fatato, precisione chirurgica nei passaggi, sempre pronto a riceve palla dal compagno in difficoltà. Buon tiro, ottima visione di gioco. Perfetto nella ruleta, la classica veronica alla Zidane. Non un caso se i migliori club d’Europa fossero su di lui. Borussia Dortmund, Milan, Liverpool, solo per citare quelli che con più insistenza hanno provato a prenderlo. Alla fine ha avuto la meglio il Borussia Dortmund, ma perfino le modalità di trasferimento ne confermano il valore. Dahoud aveva una clausola di rescissione di 10 milioni di euro.

Il Liverpool di Klopp aveva messo comunque sul piatto 25 milioni, per convincerlo ad andare in Inghilterra facendolo sentire quasi in debito con il Borussia Mönchengladbach. Lui alla fine ha scelto il Borussia Dortmund che lo pagherà sì 10 milioni cash, ma anche 5 di bonus nel caso in cui venissero raggiunti determinati traguardi (la prima presenza in nazionale di Dahoud, la qualificazione in Champions League del Borussia Dortmund e così via). Il Milan è quindi stato bruciato sul tempo, colpa anche di una trattativa per il passaggio di proprietà evidentemente troppo lunga che rallenta tutto. Sarebbe stato un grandissimo colpo per il Milan e per la Serie A, lo è per il Borussia Dortmund e la Bundesliga. Dahoud però è nato al confine. È abituato a vedere gente venire e andare. Fermo troppo a lungo in un posto no ci sa stare…