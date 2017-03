Il giocatore potrebbe cambiare maglia la prossima stagione. Su di lui molti club, tra cui il Bayern Monaco di Ancelotti che sarebbe felicissimo di riaverlo.

un'ora fa di Andrea Raffaele Caracciolo

L'avventura di James Rodriguez al Real Madrid sembra giunta al capolinea. Da quando è approdato sulla panchina delle merengues Zinedine Zidane, il colombiano ha avuto poche chance per mettersi in mostra e dimostrare il suo valore con continuità. Col passare dei giorni è sempre più probabile una sua cessione nella prossima finestra di calciomercato.

Arrivato al Real Madrid nell'estate del 2014 dal Monaco per circa 85 milioni, il colombiano ha giocato solo sette volte da titolare in questa Liga, dovendosi spesso accontentare dell'ingresso a gara in corso. Numeri impietosi per un giocatore che fino a due anni fa era considerato uno dei migliori prospetti al mondo, cifre che spingono lo stesso Rodriguez a cercare una nuova casa.

Il giocatore è molto ambito in Europa, diverse squadre sarebbero pronte a fare follie pur di accaparrarsi le sue prestazioni. Florentino Perez però non farà sconti a nessuno e non lo lascerà partire per meno di 60 milioni di euro. Secondo AS, sono ben sette i club che seguono il giocatore e sono pronti ad affondare il colpo nel prossimo calciomercato.

Calciomercato Real Madrid, in sette su James Rodriguez

La squadra più accreditata per l'acquisto di James Rodriguez sembra essere il Bayern Monaco. I tedeschi hanno il gradimento del giocatore, che in Baviera ritroverebbe il suo vecchio allenatore Carlo Ancelotti. E anche il tecnico italiano sarebbe felicissimo di riabbracciare un suo vecchio pupillo. Sotto la guida di Carletto, James Rodriguez era un titolare indiscusso del Real Madrid: solo un infortunio costrinse James a saltare una dozzina di partite. Ecco perché al momento i tedeschi appaiono favoriti.

James Rodriguez potrebbe ritrovare il suo vecchio tecnico Carlo Ancellotti

In Serie A le due società interessate a James Rodriguez sono Juventus e Inter. I nerazzurri avevano cercato di portarlo a Milano nelle scorse sessioni di calciomercato, senza riuscirci. Suning continua a corteggiarlo, così come la Juventus che potrebbe trasformare il colombiano nel colpo della prossima stagione. Ma le italiane partono dietro vista la concorrenza.

James Rodriguez con la maglia del Real Madrid

L'ultima corteggiatrice in ordine di tempo è il Liverpool. James Rodriguez è il sogno di Jurgen Klopp per la prossima stagione. Un acquisto però condizionato dalla qualificazione alla prossima Champions League, che vorrebbe dire disponibilità economica e rappresenterebbe una calamita per attirare il giocatore.

Restando in Inghilterra, anche Manchester United (il colombiano ha lo stesso procuratore di Mourinho) e Chelsea sarebbero interessati al calciatore. James potrebbe essere usato come pedina di scambio per arrivare ad un giocatore molto richiesto dal Real Madrid: Thibaut Courtois. Più defilato invece il PSG, che a gennaio si è coperto in quella posizione con l'acquisto di Draxler.