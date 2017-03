I due giocatori verranno riscattati e resteranno nelle rispettive squadre. E intanto la Juventus sonda il terreno per Douglas Costa.

di Andrea Raffaele Caracciolo

Benatia alla Juventus e Coman al Bayern Monaco: dovrebbe restare tutto così anche nella prossima stagione, questa volta però a titolo definitivo. Come riporta la Gazzetta dello Sport, i due giocatori saranno riscattati dalle rispettive squadre, grazie anche agli ottimi rapporti che intercorrono tra bianconeri e bavaresi.

Arrivato a Torino nell'ultima sessione estiva di calciomercato in prestito oneroso (3 milioni) per puntellare il pacchetto arretrato della squadra di Allegri, Benatia sarà riscattato per 17 milioni di euro. Coman, invece, è al Bayern Monaco da due stagioni – anche lui in prestito oneroso ma per 7 milioni – e, secondo accordi già fissati, potrà essere riscattato entro aprile per una cifra di circa 21 milioni di euro.

Un’operazione complessiva che porterà nelle casse bianconere 8 milioni di euro, ma soprattutto farà mettere a bilancio una grande plusvalenza essendo l’esterno francese arrivato alla Juventus nel 2014 a parametro zero.

Kingsley Coman resterà al Bayern Monaco

La Juventus inizia già a progettare la prossima stagione, che partirà da una certezza: il riscatto di Medhi Benatia. Dopo un avvio non proprio esaltante, complici alcuni acciacchi che lo hanno bloccato, il difensore marocchino sembra aver convinto la dirigenza bianconera a puntare ancora su di lui dopo le recenti prestazioni. Nell'ultimo periodo è stato chiamato in causa più spesso da Allegri, rispondendo sempre presente e trovando anche un gol contro il Milan. Sembra quindi deciso il futuro di Benatia: sarà ancora bianconero.

Così come è deciso quello di Kingsley Coman, che nel prossimo calciomercato non cambierà maglia. Il francese aveva disputato una grande stagione sotto la guida di Guardiola, poi non è riuscito a imporsi di nuovo a causa di infortuni alla caviglia che lo hanno tenuto ai box diversi mesi. Il giocatore è tornato da poco a disposizione di Ancelotti, sta ritrovando la condizione migliore e ha segnato anche una doppietta importante contro l'Amburgo. Il Bayern non lo ha mai messo in discussione. Ancelotti crede ciecamente in lui, come ha fatto capire in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l'Augsburg:

Parliamo di un giocatore molto importante per noi, sia per il presente che per il futuro. Coman rimarrà sicuramente con noi anche la prossima stagione.

Sul giocatore è forte l'interesse del Manchester City. Guardiola vorrebbe riaverlo con se e, secondo il Daily Mirror, sarebbe pronto a offrire circa 46 milioni per strapparlo al Bayern Monaco la prossima estate. Un corteggiamento, quello del catalano, che a meno di sorprese non dovrebbe andare in porto.

Douglas Costa con la maglia del Bayern Monaco

L'asse Torino-Monaco potrebbe però non limitarsi solo a queste due operazioni. La Juventus è infatti molto interessata a Douglas Costa, classe 1990 della nazionale brasiliana. L'ex Shakhtar Donetsk piace molto ad Allegri, sarebbe l'uomo giusto per il suo 4-2-3-1. La valutazione del Bayern Monaco di 50 milioni è però ritenuta eccessiva dalla dirigenza bianconera, che lavorerà in vista della prossima sessione di calciomercato per abbassare le pretese economiche dei bavaresi.