Il portiere è nel mirino del Real, ma lo United non lo mollerà facilmente: ha ancora due anni di contratto, l'opzione per il terzo e non ha clausola rescissoria.

38 minuti fa di Alberto Casella

Ormai è chiaro che il calciomercato del Real Madrid non potrà prescindere dall'acquisto di un portiere. E non sarà un rincalzo: Keylor Navas, il costaricano arrivato nel 2014 dal Levante, non convince appieno Zinedine Zidane e Florentino Perez, che sono quindi alla ricerca di un vero numero 1 che risponda a caratteristiche ben precise: deve essere uno dei più forti del mondo, giovane e possibilmente spagnolo. L'identikit di David De Gea, insomma. Manchester United permettendo, naturalmente.

Come sempre i conti si fanno con le statistiche, numeri alla mano. La flessione di Keylor, classe 1986, è innegabile: nella prima stagione a Madrid aveva subito 8 gol in 11 match, in quella successiva 31 in 45, mentre in quella in corso è già a 35 pur avendo giocato soltanto 29 partite finora. Le colpe non saranno tutte sue, d'accordo, ma le cifre parlano chiaro.

David De Gea, classe 1990, è in grado sicuramente di offrire tutt'altre garanzie. Nonostante giochi nel Manchester United, che negli ultimi anni non sta certo facendo faville, nelle ultime tre stagioni la sua differenza presenze-gol subiti non ha mai avuto il segno meno. E anche in Nazionale è una saracinesca: ha capitolato 12 volte in 20 match giocati, 11 dei quali trascorsi senza gol al passivo. Ecco perché il calciomercato di Florentino passa da Manchester.

Calciomercato: la strategia del Manchester United per De Gea

Ma il Manchester United non sembra intenzionato ad assistere inerte alle mosse del calciomercato del Real Madrid. De Gea ha ancora due anni di contratto, l'opzione per il terzo e soprattutto non ha clausola rescissoria. Tradotto: ammesso e non concesso che il portiere spinga per trasferirsi in Spagna e Florentino lo voglia a tutti i costi, lo United ha tutte le armi per far sì che questi costi siano astronomici.

De Gea e Sergio Ramos si danno il cinque in Nazionale. Un gesto che ripeteranno nel Real Madrid?

Courtois o Donnarumma le alternative

Intanto Woodward e Mourinho stanno lavorando per portare lo stipendio di De Gea, che attualmente è di circa 200mila sterline a settimana, ai livelli di quelli dei top player della squadra, come Ibrahimovic, Rooney e Pogba, che viaggiano intorno alle 300mila. Inoltre David sta bene in Premier League, lo ha detto più volte, e non brama, almeno al momento, un ritorno in Liga. Secondo il Mail, il Real Madrid sarà costretto a presentare un'offerta indecente o a farsene una ragione e ripiegare, per modo di dire, su Courtois o Donnarumma. Raiola si frega le mani: Florentino non è uno che badi a spese.