L'Hoffenheim trionfa a Berlino e vola al terzo posto. Superato il Borussia Dortmund, il Lipsia dei miracoli è a solo un punto di distacco. Decidono Sule e Kramaric.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Nell’anticipo della ventiseiesima giornata della Bundesliga l’Hertha Berlino perde in casa contro l’Hoffenheim per 3-1. Gli ospiti scavalcano così il Borussia Dortmund al terzo posto in classifica. I padroni di casa scivolano a 6 punti dalla zona Champions League. Pekarik aveva portato l’Hertha in vantaggio al 32’, ha risposto Kramaric su rigore appena 7 minuti dopo. Al 76’ decide Niklas Süle. Nel finale doppietta personale per Kramaric.

Il racconto di Hertha Berlino v Hoffenheim

È uno scontro ad altissima quota quello fra Hertha e Hoffenheim. Entrambe hanno bisogno di vincere per continuare la propria rincorsa europea (la Champions League per l’Hoffenheim, l’Europa League per i berlinesi). Sono i padroni di casa a partire meglio. Al 5’ Darida spreca una buona occasione su punizione. Pochi secondi dopo è Pekarik a calciare alto da buona posizione. All’8’ prima occasione per l’Hoffenheim: Jarstein respinge però in angolo il tiro di Pekarik. Al 10’ gli ospiti sfiorano il vantaggio. Su colpo di testa di Hübner Jarstein è battuto, ma proprio sulla linea Mittelstädt salva. Al 32’ il vantaggio dell’Hertha: dopo un batti e ribatti in area, il pallone arriva a Pekarik che la butta dentro sul palo più vicino. Al 38’ però Mittelstädt tocca il pallone di mano in area e l’Hoffenheim conquista il rigore che Kramaric trasforma. Nel secondo tempo l’Hoffenheim alza il ritmo soprattutto dopo il rosso di Mittelstädt, che dopo essere stato ammonito in occasione del rigore riceve un secondo giallo per un fallo su Amiri. Al 66’ doppia grandissima palla gol per l’Hoffenheim: Kramaric calcia dal limite, colpisce la traversa, il pallone gli torna, ci prova ancora ma colpisce il palo. Al 68’ ancora un palo: lo colpisce Dembiray su assist di Rudy. Al 76’ passa, meritatamente, l’Hoffenheim. Il tiro di Sule, dai 25 metri, è imparabile. All’87 Wagner sfonda sulla fascia e serve al centro Kramaric che la chiude realizzando il 3-1. L’Hoffenheim vola al terzo posto. Il Lipsia è a un solo punto…

Il gol di Kramaric su rigore

Curiosità

L’Hertha in questa edizione della Bundesliga è la squadra che ha conquistato più punti in casa. Ben 31 nel proprio stadio, appena 9 in trasferta. Era la centesima presenza in Bundesliga per Niklas Süle, che l’anno prossimo giocherà al Bayern Monaco. Le partite fra Hertha e Hoffenheim non sono mai finite 0-0. Ben 5 dei 6 rigori assegnati nella storia di questa sfida sono stati assegnati all’Hoffenheim.