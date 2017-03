In Serie A mancano i campioni? Forse, ma di talenti ce ne sono eccome. Tra Schick e Jankto, passando per i figli d'arte Chiesa e Di Francesco.

un'ora fa di Edoardo Colombo

Nel negozio della Serie A c'è merce davvero preziosa. Finalmente, verrebbe da dire. Perché ora le vetrine d'Italia mostrano orgogliose i propri pezzi pregiati. Prodotti freschi e fatti in casa, non per forza contraddistinti dal marchio made in Italy. E poco importa se il nostro campionato non è ancora la terra da sogno per i campioni di altre latitudini. Intanto, noi, ci godiamo i nostri talenti.

Ce n'è per tutti i gusti, già: viva la Serie A. Alcuni di questi giocatori l'estate scorsa sul mercato valevano davvero poco. Vuoi l'età, giovanissima, vuoi l'inesperienza. Adesso, però, la filosofia del calcio italiano sta cambiando: gli allenatori non hanno paura a schierare in campo giocatori dalla carta d'identità verde. Sì, questione di... mentalità.

E allora scopriamo assieme tutti i talenti che si stanno mettendo in luce in Serie A. Alcuni, bisogna ammetterlo, non hanno bisogno di grandi presentazioni: o perché li abbiamo imparati a conoscere la passata stagione o perché se n'è già parlato tanto. Dalla porta all'attacco, ecco i campioni di domani.

Serie A, la Sampdoria risplende con Schick

Schick, l'oro della Sampdoria

Schick come entra in campo, segna. Da sorpresa a garanzia. È lui il vero oro di Giampaolo. In estate Muriel dovrebbe salutare la Sampdoria, a quel punto Patrik sarà pronto a diventare titolare fisso.

Jankto, il motorino dell'Udinese

Pazzi per Jankto

Segna, serve i compagni e suda la maglietta. Chiamatelo il motorino targato famiglia Pozzo. L'Udinese si rilancia nel segno della doppia J. Una lettera dal colore bianconero, no: niente Juve. Cresciuto da Stankovic a Udine e sbocciato in Serie B. Oggi una solida certezza di Delneri. E domani, in estate, il mercato impazzirà per lui: Jankub Jankto.

Lukic, oggi regia per l'Empoli: domani...

Piedi e pensiero, Lukic dirige il Torino

Cabina e seggiola del regista tutte sue, a Torino. Per adesso raccoglie tante sufficienze assieme ad un bagaglio sempre maggiore di esperienza. Oggi ha soffiato il posto da titolare di Valdifiori, domani chissà. Intanto Mihajlovic se lo gode, lo plasma e lo espone nella sua vetrina tutta granata.

Chiesa e Di Francesco, buon sangue non mente

Stesso nome, Federico. Medesima passione, il calcio. Entrambi figli d'arte, soprattutto. Stelline rispettivamente di Fiorentina e Bologna: 19 anni il Viola e 22 il rossoblù. In comune anche le ultime uscite con la maglia della Nazionale under 21. E per loro si parla già di mercato, oggi e domani. Sognando una carriera sulle orme dei propri papà.

Diawara, che affare per Napoli

La regia di Napoli è roba di Diawara

Un talento tutto pepe. Giovane, imprevedibile ed efficace. Il Napoli in estate lo ha scelto come nuovo regista, non senza qualche paura di troppo: "Eh, ma... può giocare da subito titolare". La risposta di Sarri è un sì, chiaro e tondo. Poco importa l'età, 19 anni. Gettato titolare nella doppia sfida di Champions League contro il Real Madrid. Tutti incantati, convinti e felici: soprattutto la nostra Serie A.