Troppo forte il legame tra l'attuale allenatore del Tottenham e il suo passato, per pensare a un futuro in blaugrana.

24 minuti fa di Luca Guerra

In classifica il suo Tottenham insegue la capolista della Premier League, il Chelsea, in seconda posizione e con 10 punti di ritardo, e nemmeno l’eliminazione dall’Europa League per mano del Gent ha abbattuto il morale degli Spurs. Mauricio Pochettino, però, è già certo del suo futuro: almeno della panchina sulla quale non siederà. Quella del Barcellona: storia di un patto d’amore con l’Espanyol, seconda squadra della città simbolo della Catalogna. Una maglia che l’ex difensore argentino ha indossato 260 volte, realizzando 11 reti, in due distinte epoche: prima dal 1994 al 2001, anno del trasferimento al Paris Saint Germain, e poi tra il 2004 e il 2006, anno dell’addio al calcio giocato.

«Lo mejor de Barcelona, es ser del Espanyol» (Il meglio di Barcellona è essere dell’Espanyol) : così l’attaccante asturiano Luis Garcia salutava la squadra catalana nel 2013. Parole che testimoniavano un legame embrionale, che in tanti hanno creato con un club che da decenni vive all’ombra del Barcellona. Lo stesso vale per Pochettino: con l’Espanyol ha conquistato anche la Coppa del Re e ha stabilito il record di giocatore straniero con più presenze. Ma è anche da quella panchina che è nata la sua avventura da allenatore, che sin qui l’ha portato a conquistarsi le attenzioni dei club più importanti del calcio europeo.

Dopo l’addio al calcio giocato, Pochettino ha atteso un anno per dare il via alla carriera di allenatore: nel 2008 ha avviato il suo percorso come vice di José Manuel Esnal. Dove? Ovviamente allo stadio de Montjuïc, vecchia sede del calcio targato Espanyol. A gennaio 2009, il grande salto: i risultati non sorridono ad Esnal e a Pochettino tocca rilevarne i galloni, con la squadra ultima in classifica. La cavalcata-salvezza, conclusa grazie ad una vittoria all'ultima giornata sul campo dell'Almeria, gli vale un rinnovo per altri tre anni. Le due permanenze in Liga gli valgono un altro rinnovo fino al 2014, ma a novembre 2012, complice il cattivo andamento, conosce l’amarezza dell’esonero. Di lì il trasferimento al Southampton in Premier League, e poi la firma di un contratto quinquennale con il Tottenham il 24 maggio del 2014. Apprezzato, ma ancora senza trofei in bacheca. Nelle vene di Pochettino scorre sangue biancoblù, colori sociali dell’Espanyol.

Pochettino, idee chiare: mai al Barcellona

Il legame con la società meno titolata di Barcellona è talmente forte che, incalzato sul proprio futuro in panchina, Pochettino ha spiegato senza mezzi termini in conferenza stampa:

Non è facile seguire il proprio cuore e le proprie emozioni quando si fa questo mestiere. Però da allenatore e giocatore sono sempre stato leale. Al Barcellona non potrei andare, sono e resto un grande tifoso dell’Espanyol.

Non è un mistero che al Camp Nou stiano cercando un successore di Luis Enrique, che abbandonerà il club blaugrana a fine stagione. E tanti sarebbero gli allenatori che accetterebbero su due piedi di allenare una società che nel mondo conta circa 270 milioni di tifosi. L’incontro tra il presidente del Barcellona Josep Maria Bartomeu e Pochettino, intercettato la scorsa settimana in Catalogna, non ha però cambiato le idee del 45enne allenatore argentino.

Sono un tifoso dell'Espanyol. Posso dire di amare l’Espanyol. La lealtà e l’onestà per me vengono prima di ogni cosa. Sarebbe come se oggi mi chiedessero di allenare l’Arsenal, mentre sono sulla panchina del Tottenham. Non potrei mai.

Il casting per trovare un proprietario alla panchina del Barcellona 2017/2018 resta così aperto. Con una mezza certezza: ad allenare i blaugrana non sarà Mauricio Pochettino.