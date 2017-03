Il tecnico dei Red Devils commenta anche la notizia di un possibile addio di Ibrahimovic a fine stagione, destinazione USA: "Accetterò qualunque sua decisione".

Rumors provenienti dalla Spagna. Il Manchester United sarebbe pronto a pagare la clausola rescissoria di Neymar. Ma se è vero che i Red Devils hanno da sempre seguito con particolare interesse il fenomeno del Barcellona, è altrettanto forte la smentita che arriva da parte del tecnico degli inglesi, José Mourinho.

Lo Special One è stato chiaro: non c'è nessun motivo per il quale il Barcellona dovrebbe far partire il calciatore che, in prospettiva, rappresenta il suo più grande patrimonio. Una trattativa impossibile secondo il portoghese.

A lanciare la bomba di calciomercato era stato il quotidiano catalano 'Sport', che parlava di contatti diretti tra il brasiliano e Mourinho. Ma a meno di tre giorni di distanza, ci ha pensato il diretto interessato a screditare tali voci:

Cerco sempre di essere obiettivo e pragmatico con il club. E chiedo al club quello che può darmi. Neymar è assurdo.

Nella sua prima stagione al Manchester United, Mourinho ha già vinto un trofeo

Mourinho, nessuna trattativa col Barcellona

La scorsa settimana Neymar ha ammesso di essere affascinato dalla Premier League. Al momento però non è pensabile che il brasiliano possa lasciare la Spagna:

Un club come il Barcellona non può perdere Neymar.

Da quando è arrivato al Barcellona, Neymar ha segnato 99 gol in 176 partite

Queste le parole di Mourinho a ESPN. O'Ney rappresenta il futuro del club blaugrana:

Anche se Messi è giovane e può giocare ancora per anni, ne ha 30, Neymar sarà il grande giocatore del Barcellona dopo Messi. Cercare di farlo firmare con lo United sarebbe come provare a entrare in una cassaforte, impossibile.

Il futuro di Zlatan Ibrahimovic

Non solo mercato in entrata, il Manchester United deve fare i conti anche con i possibili partenti. Tra questi, sua maestà Ibrahimovic. Il calciatore svedese ha ricevuto diverse offerte dagli Stati Uniti e sta valutando l'ipotesi di accettare. Nessuna pressione da parte di Mourinho:

Sono tranquillo e aspetto la sua decisione. Se dovesse scegliere di rimanere sarei contento. Se invece avesse voglia di cercare una nuova sfida, sarei comunque contento per lui.

Sono 26 i gol segnati da Ibrahimovic alla sua prima stagione con il Manchester United

L'ex tecnico di Real Madrid e Inter ha sottolineato l'importanza che ricopre la vita privata in questo tipo di decisioni, soprattutto alla sua età: