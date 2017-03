L'ex campione del mondo della 500 ha attaccato il pilota maiorchino per la scelta di firmare con la Ducati: "Bisognerebbe arrivarci con la passione e con la voglia".

Non poteva iniziare peggio il mondiale di MotoGP per Jorge Lorenzo. Dopo la delusione per il dodicesimo tempo nelle qualifiche (ottenuto durante le prove libere), non è andata meglio in gara. Il feeling con la Ducati ancora non c'è, come confermato dai test invernali prima e dal gp di Losail poi.

Una situazione che si aggrava soprattutto guardando il risultato del suo compagno di squadra. Dovizioso infatti ha lottato fino all'ultima curva con Vinales per la vittoria, mentre Lorenzo annaspava fuori dalla top ten.

Il pilota maiorchino ha lasciato il Qatar con un 11esimo posto che non lascia spazio all'ottimismo. Tra una settimana si volerà in Argentina per la seconda prova della MotoGP 2017 e lo spagnolo dovrà cercare in qualunque modo di lottare per le posizioni di testa. Nonostante il campionato sia appena iniziato, già arrivano le prime critiche.

MotoGP, Lucchinelli contro Lorenzo

Le qualità dello spagnolo non si discutono. Nella sua carriera ha vinto cinque titoli mondiali, di cui 3 in MotoGP con la Yamaha. C'è chi però non ha gradito il passaggio in Ducati. È il caso di Marco Lucchinelli che, ai microfoni di Motorsport.com, ha rivelato:

Lorenzo ora è in Ducati perché gli danno un sacco di soldi, invece bisognerebbe arrivarci con la passione e con la voglia, come era arrivato Stoner che ha vinto il Mondiale guadagnando poco, ma ci metteva il cuore.

L'ex campione del mondo della classe 500 ha evidenziato una problematica che va avanti da diversi anni. E che, per un certo verso, accomuna Lorenzo a Valentino Rossi: