Momenti di imbarazzo e ilarità durante la conferenza stampa di presentazione del centrocampista tedesco come nuovo giocatore dei Chicago Fire.

1 ore fa

Sguardo perplesso, risate e un po' di imbarazzo. Tra le tante domande poste a Bastian Schweinsteiger nel giorno della sua presentazione come nuovo giocatore dei Chicago Fire, ce n'è una che ha lasciato interdetto il tedesco. "Chicago vincerà i Mondiali?", chiede il cronista. Bastian si guarda intorno e dice non aver capito la domanda, in realtà è il contento a lasciarlo senza parole. Poi interviene il responsabile della comunicazione che si rivolge al giornalista: "Noi siamo un club, non partecipiamo ai Mondiali. Al massimo al Mondiale per Club". E intanto Bastian se la ride.