Formula 1, Alonso e l'addio alla McLaren

Continuano a circolare le voci di un addio a stagione in corso. Dubbi solo sul contratto: lo spagnolo perderebbe 80 milioni di euro. E la Renault ci pensa...

Sono stati giorni di riflessione per Fernando Alonso. In attesa del prossimo Gran Premio di Formula 1 che si correrà in Cina il 9 aprile, il pilota spagnolo pensa al futuro. Lasciare o no a stagione in corso la McLaren Honda? L’affidabilità della MCL32 è solo l’ultimo dei problemi di inizio stagione. Di base c’è una monoposto non competitiva.

In Australia il sogno di finire la corsa si è interrotto a 7 giri dal termine. Poteva essere un risultato incredibile viste le noie del weekend e soprattutto dei test invernali. Invece si è verificato un problema ad una sospensione che ha provocato il ritiro.

Ora Fernando Alonso ci pensa davvero a lasciare la scuderia di Woking , in barba ad un contratto che scade nel 2018. La noia della Formula 1? Tra il ritorno alla vittoria della Ferrari, la rabbia Mercedes e i movimenti di mercato, l’inizio dell’anno promette già bene.

Formula 1, che farà Alonso?

Eric Boullier, il Racing Director della McLaren, ai microfoni di As.com ha parlato chiaro:

Se non diamo ad Alonso una buona macchina, il pilota andrà via.

è spuntata la corte Renault. Un ritorno al passato, dove tutto ebbe inizio? Una storia romantica, che per ora sembra destinata a rimanere tale. Ma attenzione alle sorprese... Nei box corrono già ai ripari. Non è ancora scontato che la parola addio venga pronunciata prima del previsto. Ma servono garanzie, altrimenti il pilota asturiano saluterà tutti con un arrivederci e grazie. Certo, in ballo ci sono anche i 40 milioni di euro all’anno, cioè l’ingaggio più alto in Formula 1 . Alonso dunque, dovrebbe rinunciare a circa 80 milioni in due anni. Il regolamento prevede il cambio di sedile, tutto resta fattibile. E nelle ultime oreUn ritorno al passato, dove tutto ebbe inizio? Una storia romantica, che per ora sembra destinata a rimanere tale. Ma attenzione alle sorprese...