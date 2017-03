Brendan Gleeson, tifoso dei Toffees, vestirà la maglia dei Reds durante il derby per omaggiare Michael Isherwood, suo amico e grande supporter del Liverpool.

1 ore fa di Andrea Pettinello

Un gesto d'amore verso quell'amico che non c'è più, ma che insieme a lui per decenni ha vissuto le gioie e i dolori delle due squadre di Liverpool. Nel corso del derby in programma sabato 1 aprile alle ore 13.30 tra Liverpool ed Everton, uno storico tifoso dei Toffees andrà allo stadio indossando la maglia dei rivali cittadini e canterà insieme a tutto Anfield l'inno "You'll Never Walk Alone" per omaggiare l'amico morto suicida lo scorso anno.

Brendan Gleeson, questo il suo nome, nonostante segua le vicende dell'Everton da più di 40 anni e assista regolarmente ai match sia in casa che in trasferta, per un pomeriggio farà uno strappo alla regola. Siederà nel posto che apparteneva al suo caro amico, Michael Isherwood, e si godrà il match in mezzo a quei tifosi che, per un pomeriggio, saranno suoi amici.

Everton v Liverpool, il friendly derby

Per quanto forte sia la rivalità, il derby tra Everton e Liverpool è sempre stato visto e vissuto in maniera differente non solo dai tifosi ma anche dalla stampa. La vicenda di Hillsborough - ricorda Liverpool Echo - ha unito fortemente le due comunità, che in più occasioni hanno collaborato insieme alla realizzazione di progetti volti a sensibilizzare chi fosse totalmente all'oscuro della tragedia. Una giornata nefasta che ha colpito non solo il Liverpool come club, ma un'intera città.

Quel pomeriggio del 1989 io ero al Villa Park a seguire l'Everton mentre Michael era a Hillsborough. Appena venuti a conoscenza di quello che stava succedendo, siamo rientrati tutti in città e ci siamo fondati nel nostro pub di fiducia per vedere se fossero rientrati tutti sani e salvi. Quando entrai, con mio grande sollievo, vidi la figura del buon Ishy.

