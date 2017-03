Un'EA7 incerottata fa visita allo Zalgiris di Jasikevicius, Nicolò e il Bamberg ospitano il Darussafaka in corsa per i playoff. Big-match tra Real e Fenerbahce.

21 minuti fa di Alessandro Assad

Arrivati alla penultima giornata della regular season, l'Eurolega è tutt'altro che finita. Oltre a Stella Rossa e Darussafaka che si giocano l'ultimo posto disponibile per i prossimi playoff, anche le altre sette squadre già qualificate scendono in campo con un obiettivo: vincere per finire la regular season più in alto possibile e avere il vantaggio del fattore casa. Anche le squadre non qualificate ai playoff vogliono vincere per concludere la stagione europea nel miglior modo possibile e rendere il boccone meno amaro. Si parte stasera con l'Efes che ospita l'Olympiacos (diretta su Fox Sports alle 19) e col Darussafaka che fa visita al Bamberg (differita Fox Sports a partire dalle 21). Domani è il turno dell'Olimpia Milano che giocherà contro lo Zalgiris Kaunas (diretta Fox Sports alle 19). Occhio infine al big match di giornata: Real Madrid contro Fenerbahce (diretta Fox Sports alle 21).

Eurolega, Efes Anadou-Olympiacos (giovedì 30/03, in diretta su Fox Sports alle 19.00)

Reduce da tre vittorie consecutive e dopo aver vinto sette delle ultime otto partite, l'Efes Anadolu si prepara ad ospitare l'Olympiacos. La scorsa settimana la squadra allenata da Velimir Perasovic ha conquistato la matematica qualificazione ai playoff e ora giocherà queste ultime due partite al massimo, visto che potenzialmente potrebbe ambire addirittura al quarto posto. I greci, invece, la scorsa settimana hanno raccolto una vittoria (contro la Stella Rossa) ed una sconfitta (col Real Madrid) e possono permettersi di giocare con un po' più di leggerezza, visto che non possono chiudere sotto al terzo posto.

Spanoulis, match-winner nella gara d'andata

Questa partita la si potrebbe tranquillamente definire un assaggio di playoff, visto che tutte e due le squadre sono già qualificate per la post season e, perchè no, potrebbe essere anche un accoppiamento realistico per la fase successiva. All'andata, al Pireo, l'Olympiacos si impose nettamente per 90-66, guidata da un grande Spanoulis da 17 punti e 9 assist. Stavolta potrebbe essere diversa: per l'Efes, infatti, la posta in palio è nettamente più alta rispetto che per l'Olympiacos. Palla a due alle 19.00, in diretta su Fox Sports.

Brose Bamberg-Darussafaka (giovedì 30/03, in differita su Fox Sports alle 21.00)

Dopo la sconfitta interna col Baskonia e la vittoria esterna al Forum contro l'Olimpia Milano, il Bamberg di coach Andrea Trinchieri si prepara alle prossime due sfide casalinghe che serviranno a salutare il proprio pubblico. In questo ventinovesimo turno, la squadra tedesca si troverà di fronte il Darussafaka. La squadra turca ha vinto due delle ultime tre partite ed è in piena corsa per l'ultimo posto playoff. A Bamberg, il Darussafaka si appresta ad affrontare la prima delle due finali che potrebbero portare la squadra di David Blatt ai playoff. Se la squadra turca (14 vittorie) vincesse in Germania, potrebbe poi giocare lo scontro diretto con la Stella Rossa (15 vittorie) in casa, alla Volkswagen Arena.

All'andata non bastò la doppia doppia di Melli

Prima però, per il Darussafaka c'è il Bamberg di Melli. Proprio contro i turchi Nicolò mise a segno la sua prima doppia doppia stagionale, chiudendo con 10 punti ed altrettanti rimbalzi. Nelle ultime tre partite di Eurolega Melli è sembrato un po' in calo, ma questo non cancella la sua grandissima stagione che ha attirato l'attenzione di alcune franchigie NBA, oltre che di grandi club europei. All'andata a vincere fu il Darussafaka per 72-70, guidato da Clyburn e dal grande ex Wanamaker. La partita inizierà alle 20.45 e sarà trasmessa in leggera differita su Fox Sports, a partire dalle 21.00.

Olimpia Milano impegnata a Kaunas (venerdì 31/03, in diretta su Fox Sports alle 19.00)

Con una striscia aperta di sette sconfitte in fila, l'Olimpia Milano si prepara alla trasferta di Kaunas, in casa dello Zalgiris. La scorsa settimana, l'EA7 si è dovuta arrendere ad OAKA al Panathinaikos e al Forum contro il Bamberg. La squadra lituana, pur avendo vinto tre delle ultime quattro partite, è stata eliminata dalla corsa ai playoff e contro Milano giocherà la sua ultima partita di Eurolega di fronte al proprio pubblico.

Al Forum l'Olimpia Milano si arrese ai colpi di Milaknis

La squadra Jasmin Repesa è in piena emergenza infortuni. Nella sconfitta con Pistoia dello scorso weekend si è fermato anche Mantas Kalnietis, che salterà quindi la sfida contro la sua ex squadra. Per Kalnietis si tratta di un risentimento all'adduttore che lo terrà fermo per un paio di settimane. Il lituano si va ad aggiungere agli infortunati: Simon, Cerella, Dragic e Fontecchio. Dei cinque precedenti, l'unica vittoria dell'Olimpia Milano contro lo Zalgiris risale all'ottobre 2013 quando, grazie ai 20 punti di Melli e ai 16 di Moss, la squadra allenata da Luca Banchi si impose per 82-75. Entrambe le squadre giocheranno con la testa decisamente più libera e senza troppe pressioni, visto che in palio non c'è più nulla. Palla a due alle 19, in diretta su Fox Sports.

Real Madrid-Fenerbahce (venerdì 31/03, in diretta su Fox Sports alle 21.00)

Il ventinovesimo turno di Eurolega si chiude con una partita che promette spettacolo: Real Madrid contro Fenerbahce. La scorsa settimana gli spagnoli hanno vinto Barcellona ed Olympiacos, confermandosi in testa alla classifica insieme al CSKA Mosca. I turchi, invece, hanno perso contro Maccabi Tel Aviv ed Efes. Nonostante le tre sconfitte nelle ultime quattro partite, la squadra di Obradovic è ancora al quarto posto e in queste due ultime giornate punterà a confermare questo piazzamento.

La gioia di Nunnally e Dixon dopo la gara d'andata

Nonostante la pesante assenza di Gigi Datome, coach Obradovic può sorridere per il recupero di Kostas Sloukas. Assente da sei settimane per un problema al ginocchio, il giocatore greco è partito con la squadra alla volta di Madrid. Un ottima notizia dopo il recupero in extremis di Bogdanovic della scorsa settimana. In casa Real, invece, coach Laso può contare su tutta la squadra. I madrileni vogliono vincere per rimanere saldamente al primo posto e per vendicare la sconfitta nella gara d'andata, quando i turchi vinsero di misura 78-77, guidati da un sorprendente Nunnally da 18 punti. La partita sarà trasmessa in diretta su Fox Sports a partire dalle 21.00.