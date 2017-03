L'EA7 affronta l'ultima trasferta europea stagionale ritrovando Sanders e senza l'ex Kalnietis: di fronte uno Zalgiris autore di un'Eurolega comunque positiva.

un'ora fa di Simone Nobilini

Ottanta minuti al termine di un'Eurolega divenuta ormai incubo, tra rotazioni più che ridotte e un ruolino di marcia deludente, ed ultima trasferta alle porte per l'Olimpia Milano di Jasmin Repesa, volata a Kaunas per affrontare lo Zalgiris di Saras Jasikevicius. Gara senza troppi stimoli alla base, quella della Zalgirio Arena, con ambo le squadre eliminate dalla corsa playoff (nonostante un cammino ben differente) e con un'EA7 a caccia di una durissima impresa per tentare di non concludere all'ultimo posto in classifica la regular season: andiamo a vedere che avversario troverà Milano rispetto alla gara d'andata giocata al Forum, rivivendo il confronto precedente, l'Eurolega disputata dai lituani e un roster rimasto intatto sin dalla prima uscita europea stagionale.

Eurolega, la gara d'andata: Milaknis killer

Milaknis, decisivo dall'arco dei tre punti all'andata

Sedici punti, 4/6 da 3 e 4/4 ai liberi: Arturas Milaknis si rivelò chirurgico, soprattutto in avvio di quarto periodo, nella gara d'andata vinta dallo Zalgiris (70-78) ad Assago, con due bombe capaci di dare il via al decisivo parziale di 0-11 per spaccare definitivamente il match. Grande equilibrio nella prima parte di gara, con i lituani sempre avanti ma mai capaci di scrollarsi di dosso un'Olimpia Milano ben più combattiva rispetto alle precedenti uscite: poi, la super reazione milanese al rientro dall'intervallo, dal -9 subìto al Sanders show capace di portare l'EA7 prima al sorpasso e poi alla chiusura in parità (56-56) nel 3° periodo. L'infortunio alla schiena occorso all'ex Sassari, tuttavia, finì per spegnere la luce offensiva e l'entusiasmo milanese, crollato nel 4° quarto di fronte alla maggior freschezza della squadra di Jasikevicius: ultima gara di un 2016 iniziato alla grande, con la conquista della Coppa Italia e dello scudetto, e conclusosi nel modo peggiore, con 8 sconfitte incassate tra Eurolega e campionato ed una striscia di K.O. consecutivi europei capace di toccare quota 10, prima del ritorno al successo contro il Galatasaray.

Il cammino lituano

La festa dello Zalgiris negli spogliatoi, post successo sul CSKA

Il post vittoria di Assago nel match d'andata ha finito per rivelarsi uno dei due momenti più complicati vissuti dallo Zalgiris in questa Eurolega, dopo i 4 K.O. in fila tra la 2° e la 6° giornata: tris di sconfitte consecutive, contro Stella Rossa (61-77), Galatasaray (87-79) e Real Madrid (59-74), cancellato prontamente dal fantastico successo sul CSKA (pur privo di Teodosic, 79-74 con 21 di Pangos) e dalla vittorie su Darussafaka (66-69, 14 Pangos) e Barcellona (89-85, 17 Lekavicius e Ulanovas). 7 vinte e 6 perse nel bilancio lituano post sfida all'EA7, con lo Zalgiris che arriva tuttavia alla gara contro l'Olimpia Milano lanciato da 7 successi nelle ultime 10 gare (K.O. contro Olympiacos, Fenerbahçe e Anadolu Efes), due dei quali ottenuti su Panathinaikos (64-58, 14 Westermann) e Maccabi (77-93, 20 Ulanovas) nell'ultima partita giocata: voglioso di chiudere al meglio l'annata europea davanti al proprio pubblico, prima dell'ultima trasferta a Vitoria, lo Zalgiris riceverà comunque i meritati applausi dei propri tifosi, di fronte ad un gruppo inizialmente collocato tra le cenerentole della competizione capace di vedere sfumare le residue chances di qualificazione ai playoff solamente a due giornate dal termine della regular season.

Roster intatto e profili in crescita

Lekavicius, tra gli elementi più in crescita di questo Zalgiris

A differenza di tante squadre di questa Eurolega, lo Zalgiris ha mantenuto fedelmente intatto il proprio roster dalla prima all'ultima giornata di regular season, aiutato anche da buona, generale condizione fisica del gruppo a disposizione di Jasikevicius e dalla conseguente non necessità di intervenire sul mercato. Le novità, in altro senso, sono arrivate dal più che migliorato rendimento di alcuni profili giovani e dalla crescita sempre più evidente in casa lituana: da Lekavicius, capace di viaggiare a quasi 10 punti di media a gara (9.6) nel girone di ritorno (con tanto di 29 punti realizzati in casa del Bamberg), ad Ulanovas, reduce da due ottime prove contro Anadolu Efes e Maccabi, al contrario di un Motum partito fortissimo ed ora leggermente calato a livello realizzativo. Contando anche due play giovani e futuribili come Pangos e Westermann, dall'altrettanto ottimo rendimento in questa annata, lo Zalgiris ha così confermato la propria, buona attitudine nel costruire il proprio roster unendo talento ed esperienza: assemblando il tutto, a sorpresa e al meglio, con un allenatore alle prime armi come Jasikevicius. Alla prima, vera esperienza da head coach, dopo due anni da assistente, nella sua carriera.

Questione di... ritorni

Mantas Kalnietis, ritorno da ex a Kaunas solamente da spettatore

Nella gara di domani alla Zalgirio Arena (diretta Fox Sports alle 19, con ampio prepartita dalle 18.30) tornerà a disposizione per Repesa Rakim Sanders, tenuto fermo a scopo precauzionale per le gare contro Panathinaikos, Bamberg e Pistoia dopo una forte botta al ginocchio subita: "The Dream" potrà allungare così in maniera fondamentale una rotazione davvero ridotta all'osso per l'EA7, sempre priva di Simon, Fontecchio, Cerella, Dragic (fino a fine stagione) e, recentemente, anche di Mantas Kalnietis. Il play lituano, frenato da un nuovo risentimento all'adduttore sinistro già oggetto di infortunio nella gara di Vitoria di circa un mese fa, siederà solamente in panchina in vista della gara di domani, tornando a salutare da grande ex quel pubblico che ha saputo apprezzarne le qualità per 10 lunghe stagioni. E che per l'ultima gara casalinga stagionale in Eurolega spingerà il suo Zalgiris alla ricerca del successo numero 14 di una più che positiva annata europea.