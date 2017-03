Venerdì 31 marzo alle 23 su FOX Sports c'è "Collezione Capello - Il Real Madrid delle Stelle". Don Fabio racconta la sua seconda stagione con le merengues.

Su Fox Sports torna "Collezione Capello" con la puntata dedicata alla sua seconda stagione con il Real Madrid, quello dei Galacticos. Tra i tanti aneddoti, Don Fabio ricorda con emozione la Liga vinta col brivido il 17 giugno 2007. Al Santiago Bernabeu i blancos ospitavano il Maiorca, il Barcellona - a quota 73 come le merengues - era impegnato in trasferta contro il Gimnastic.

Ci sono dei momenti - racconta Capello - in cui anche i grandi campioni hanno paura. Quel giorno entrammo con le gambe che tremavano.

E infatti mentre i blaugrana dilagavano a Tarragona (5-1 il risultato finale), il Real andava sotto. Nella ripresa però arrivò la reazione grazie alla doppietta di Reyes e al gol di Diarra. Per i blancos fu il 30 esimo titolo nazionale. Di seguito altre anticipazioni sull'intervista che verrà trasmessa integralmente venerdì 31 marzo alle ore 23 su Fox Sports HD (canale 204, Sky e disponibile anche su Sky On Demand).

L'esultanza del Real Madrid dopo il fischio finale

"Il Real Madrid mi chiama quando non vince"

Quello tra Capello e il Real Madrid è un rapporto speciale che non s'è interrotto neanche quando Capello ha lasciato la panchina:

Se per tre anni di seguito il Real Madrid non vince, allora mi chiamano. Adesso sono vecchio e vincono sempre quindi è un po’ difficile che mi chiamino.

Tra i tanti campioni allenati, ce n'è uno che inizialmente non lo aveva convinto, Ruud Van Nistelrooy:

Non mi aveva entusiasmato quando giocava nel Manchester United, mi ha entusiasmato per quello che ha fatto con me al Real Madrid.

Retroscena di calciomercato

Nell'estate del 2007 acquistammo tre giovani giocatori: Higuain, Gago e Marcelo. A novembre discutemmo un po' con il presidente perché non li facevo giocare. Gli spiegai che lo facevo per non bruciarli, perché erano giovani. La storia mi ha dato ragione.

Nel gruppo si vedono Cristiano Ronaldo, Marcelo, Gago, Higuain e Guti

Diarra e il suo tappetino