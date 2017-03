L'ormai ex dirigente del Siviglia sarà con ogni probabilità il nuovo direttore sportivo della Roma. Pronto a portare con se due vecchie conoscenze.

Ora c'è anche l'ufficialità, Monchi rescinde col Siviglia e si appresta a diventare il prossimo direttore sportivo della Roma. "Il club - si legge in una nota sul sito ufficiale della società andalusa - ha approvato le dimissioni del direttore sportivo". Monchi è adesso pronto per iniziare l'avventura in giallorosso. Il nome dello spagnolo circola con insistenza da mesi e in settimana è arrivata la svolta per il suo approdo in giallorosso. A Londra infatti è andato in scena un meeting con la dirigenza della Roma al completo: con il presidente James Pallotta c'erano anche i suoi uomini di fiducia, da Franco Baldini a Mauro Baldissoni, fino all'ad Gandini e l'attuale ds Massara, che dovrebbe restare comunque come spalla dell'iberico.

In questo incontro sono stati sistemati gli ultimi dettagli per il contratto che dovrebbe legare lo spagnolo alla Roma per i prossimi tre anni. Per strapparlo al Siviglia - società con la quale aveva un contratto fino al 2020 - la dirigenza giallorossa non deve pagare neanche la clausola di rescissione di 5 milioni di euro. Assieme a Monchi arriveranno anche Oscar Arias e Miguel Angel Gomez, suoi fidati collaboratori.

Dal 2000 dirigente del Siviglia, sarà la sua prima esperienza all'estero. Lascia una tifoseria e una piazza che gli deve tanto e si è innamorata di lui per le grandissime plusvalenze (da Sergio Ramos fino a Dani Alves e Kondogbia) ma soprattutto i tanti trofei arrivati sotto la sua gestione, su tutti le cinque Europa League.

Calciomercato Roma, Monchi già a lavoro

Ora si metterà subito a lavoro in vista della prossima sessione di calciomercato. Il primo nodo cruciale da sciogliere è quello legato all'allenatore: Luciano Spalletti non ha ancora comunicato alla dirigenza se continuerà o meno la sua avventura sulla panchina della Roma. Se dovesse andare via, il primo nome sulla lista del nuovo ds sarebbe quello di Unai Emery: il tecnico spagnolo, ora al PSG, ha già lavorato con Monchi a Siviglia e dopo la cocente eliminazione in Champions League contro il Barcellona potrebbe decidere di cambiare aria. In caso sfumasse la pista Emery, altri due nomi in lista sono quelli di Pochettino e Sampaoli.

Unai Emery potrebbe arrivare a Roma insieme a Monchi

Per quanto riguarda il calciomercato dei giocatori, Monchi vorrebbe portare in giallorosso uno dei suoi tanti pupilli: Jesus Navas. L'esterno del Manchester City - in scadenza di contratto a giugno - fu venduto a peso d'oro dal Siviglia. Lo spagnolo non dovrebbe rinnovare, i giallorossi sono pronti a fare un'offerta importante per convincerlo. Sempre in entrata si dovrà lavorare in difesa vista la probabile partenza di Manolas e quella certa di Vermaelen. I nomi caldi sono due: il brasiliano Rodrigo Caio, fresco di rinnovo con il San Paolo e cercato anche dalla Lazio, e il francese Clement Lenglet, quest'ultimo portato proprio da Monchi dal Nancy al Siviglia lo scorso gennaio.

Jesus Navas, Manchester City

Infine, c'è da fare i conti con i rinnovi di contratto. Monchi dovrà blindare Strootman e Nainggolan, richiesti da mezza Europa. I due hanno già fatto capire più volte di voler restare a Roma, c'è però da ridiscutere gli accordi economici. Più difficile il rinnovo di Manolas che sembra sul piede di partenza, mentre sembra fatta per quello di De Rossi: per l'ormai capitano giallorosso un contratto biennale con stipendio più che dimezzato (da 6 a 2,5 milioni l'anno). C'è molto lavoro per il nuovo ds della Roma. L'era Monchi sta per cominciare.