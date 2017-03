Il centrocampista azzurro sarebbe potuto andare via dal Napoli a gennaio. Le richieste di De Laurentiis hanno però fatto saltare le trattative con Roma e Juventus.

43 minuti fa di Andrea Raffaele Caracciolo

Emanuele Giaccherini, arrivato al Napoli la scorsa estate dal Sunderland, non può certo ritenersi soddisfatto della sua esperienza con la maglia azzurra. Con sole 17 presenze (spesso però partendo dalla panchina) tra campionato, Champions League e Coppa Italia, il centrocampista azzurro è uno degli uomini meno utilizzati da Maurizio Sarri quest'anno.

Eppure, dopo la splendida stagione in prestito al Bologna e l'ottimo mondiale con l'Italia di Conte, ci si aspettava ben altro da lui, ma Giaccherini non è riuscito ad imporsi nello scacchiere del Napoli tanto che, stufo della panchina azzurra, nel calciomercato di gennaio sembrava ad un passo dal cambiare aria.

Lo ha rivelato il sito Calciomercato.com, secondo il quale sul giocatore c'erano ben due squadre: la Roma di Spalletti e la Juventus di Allegri.

Calciomercato Napoli, Giaccherini richiesto da Roma e Juventus

Ben due gli accordi sfumati nello scorso calciomercato per Giaccherini. Per lui si era fatta avanti la Roma che, con Salah in Coppa d'Africa, era in cerca di un esterno d'attacco. Nelle idee della dirigenza giallorossa, Giaccherini avrebbe dovuto sostituire l'egiziano prima e essere il vice Naingollan poi. La richiesta del Napoli però fu ritenuta troppo elevata dai giallorossi: infatti, gli azzurri avrebbero chiesto in cambio il cartellino di Stephan El Shaarawy, un affare che non convinceva né la Roma - per via delle differenti valutazioni economiche - né lo stesso calciatore italo-egiziano, contrario a lasciare la Capitale a gennaio.

Emanuele Giaccherini con la maglia del Napoli

Giaccherini sarebbe potuto tornare anche alla Juventus, squadra nella quale aveva già giocato dal 2011 al 2013 ai tempi di Conte. Allegri aveva espressamente richiesto l'ex Sunderland. Per i bianconeri sarebbe stato un'alternativa in avanti in grado di dare il cambio sia a Mandzukic che a Cuadrado. Anche in questo caso, furono le richieste eccessive del Napoli a bloccare la trattativa: ai bianconeri il patron De Laurentiis chiese in cambio Marko Pjaca, il talentino croato reputato dalla società bianconera incedibile.

Nonostante la volontà di cedere il calciatore, il Napoli non riuscì a trovare l'accordo con le due società. Ora Giaccherini dovrà aspettare la prossima finestra di calciomercato per cambiare maglia, a maggior ragione se dovesse essere impegato ancora con il contagoccie da Sarri.