L'appuntamento con il Napoli per il rinnovo potrebbe esserci la prossima settimana. Ma Mourinho ci prova: Blind e Darmian possibili contropartite.

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Tutti pazzi per Dries Mertens. E in prima fila, nemmeno a dirlo, c’è il Manchester United di José Mourinho. Il club inglese pare abbia già individuato il colpo del calciomercato estivo. Il folletto belga del Napoli piace tanto allo Special One, intenzionato a spendere cifre importanti.

All’Old Trafford vogliono giocatori con certe caratteristiche: prime punte veloci, con senso del gol, all’occorrenza esterni d’attacco o trequartisti. Basti pensare alla corte spietata che i Red Devils fanno a Griezmann da mesi.

Mertens, a 30 anni, potrebbe volare in Inghilterra dopo un’annata fantastica in Serie A. Patron De Laurentiis sta provando ad offrirgli il rinnovo, intanto però le voci di calciomercato su di lui si moltiplicano di giorno in giorno.

Calciomercato, Mertens esulta con Insigne: Muorinho lo vuole allo United

Mertens muove il calciomercato

Tutto dipende dal rinnovo. Mertens , in scadenza nel 2018 con il Napoli, è a un bivio della sua carriera. Mister Sarri si aspetta che il discorso venga archiviato presto. I contatti tra club ed entourage del giocatore sono continui, dopo la doppia sfida con la Juventus potrebbe esserci un incontro. Sul tavolo un nuovo contratto da 4 anni a circa 3 milioni di euro (bonus compresi).

sul piatto metterebbe soldi più i cartellini di Blind e Darmian. Due giocatori polivalenti che trovano poco spazio. Ottime come pedine di scambio. Insomma, un caso che andrebbe chiuso al più presto perché Napoli già trema. Il Manchester United, però, è pronto a offrire di più. Si alza la posta in palio e il calciomercato si infiamma. Mourinho lo vuole,Due giocatori polivalenti che trovano poco spazio. Ottime come pedine di scambio. Insomma, un caso che andrebbe chiuso al più presto perché Napoli già trema.

Calciomercato, Mertens in azione contro Bonucci

Numeri impressionanti

Al San Paolo sperano nel lieto fine. Rinnovo e fine delle voci di calciomercato . Ma soprattutto non vogliono perdere il nuovo idolo che inaspettatamente è riuscito a raccogliere la pesante eredità di Gonzalo Higuain. Venticinque gol stagionali (20 in Serie A, 1 in Coppa Italia e 3 in Europa). Guai a chiamarlo ‘falso nueve’. E guarda caso ha segnato anche più del Pipita, fermo a 23 reti.