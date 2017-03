Il croato non sarà al top nemmeno all'inizio della prossima stagione, l'esterno della Fiorentina è la prima idea. Si pensa anche a Di Maria e Sanchez.

1 ore fa di Francesco Bizzarri

Marko Pjaca ha fatto crack, resterà fuori circa 6 mesi. La Juventus è già al lavoro per cercare il sostituto. Serve un esterno, forse anche due. Da queste indicazioni si capisce subito da che parte andrà il calciomercato bianconero: priorità alle fasce, poi il resto. Il giocatore croato non sarà al top all'inizio della nuova stagione, è vietato farsi trovare impreparati. L’obiettivo numero uno? Federico Bernardeschi, stella della Fiorentina esploso definitivamente quest’anno.

Ma la Juventus non vuole fermarsi a lui. C’è la voglia di realizzare un colpo da urlo, un affare alla Higuain per intenderci. Tanti i nomi sulla lista del duo Marotta-Paratici: Angel Di Maria del PSG, Douglas Costa del Bayern Monaco, Alexis Sanchez dell’Arsenal e Inaki Williams dell’Athletic Bilbao.

Primi approcci di calciomercato, ma gli obiettivi sembrano già delineati. Si sogna ed è giusto così, pensando ad un finale di stagione che vede la squadra di Allegri ancora in corsa per la Champions League. Un’eventuale vittoria in Europa regalerebbe sì tanto prestigio, ma anche un mucchio di soldi da reinvestire in estate.

Federico Bernardeschi piace, e molto, ad Allegri. L'esterno in queste settimane sta trattando il rinnovo con il club viola: contratto di 5 anni a circa 2,5 milioni di euro all'anno. Una cifra importante che la Fiorentina mette sul piatto per convincere il numero 10. Ma c'è di più: all'orizzonte si intravede anche la fascia da capitano che lascerà Gonzalo Rodriguez, in scadenza a giugno e senza voglia di rinnovare. Insomma, il progetto a Firenze sembra chiaro: Bernardeschi al centro della squadra che verrà. E il giocatore? A 23 anni dovrà fare la scelta della vita: ascoltare l'ex bandiera viola Antognoni e dunque diventare il volto del club, oppure fare il grande salto in una squadra importante come la Juventus