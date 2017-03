Il nazionale belga piace ai bavaresi per il futuro: sarebbe la stessa operazione che portò Ribery in Germania. Ma la sua clausola di rescissione è troppo alta.

un'ora fa di Elmar Bergonzini

Ritorno al passato per rinforzarsi in futuro. Il Bayern Monaco ha un piano in mente che riguarda il calciomercato. Ed è particolarmente chiaro. Dopo i rinnovi di Arjen Robben e Franck Ribery, avendo a disposizione anche Kingsley Coman e Douglas Costa, gli esterni sono coperti.

Certo, bisognerà capire se Coman nel prossimo calciomercato resterà o se tornerà alla Juventus prima di essere ceduto a terzi, ma soprattutto bisognerà cominciare a trovare un sostituto di Robben e Ribery che non sono eterni. Per questo il Bayern Monaco sta pensando a Yannick Carrasco.

Stando a quanto riportato da AS il giocatore belga dell’Atletico Madrid piace e non poco al Bayern Monaco. A 23 anni sarebbe un’operazione di calciomercato molto simile a quella che portò in Baviera Ribery nel 2008, quando il francese aveva appena compiuto 24 anni. Per questo Carrasco potrebbe essere l’acquisto giusto per il Bayern Monaco.

Carrasco esulta dopo un gol

Calciomercato, il Bayern Monaco ci prova per Carrasco

Nella prossima finestra di calciomercato Carrasco sarebbe il colpo perfetto: forte e giovane, ha già esperienza, avendo giocato (realizzando anche un gol) l’ultima finale di Champions League, primo belga a riuscirci. Non dovrebbe essere un problema per il Bayern Monaco riuscire a convincerlo. Più difficile ottenere l’ok dell’Atletico Madrid. In questa stagione Yannick si sta rivelando particolarmente importante per la squadra di Diego Pablo Simeone: in Champions League ha giocato 8 partite su 8 (solo una entrando a gara in corso). In campionato ha collezionato 27 presenze su 28 giornate. Nemmeno in Coppa del Re Simeone lo fa riposare: 6 presenze su 8 incontri.

Il totale stagionale fa 41 su 44. Non solo: con 8 gol nella Liga Carrasco è il terzo miglior marcatore dell'Atletico dopo Griezmann e Gameiro. I gol stagionali in totale sono 12, tantissimi, considerando il ruolo. Carrasco inoltre ha un contratto fino al 2022, e ha una clausola di rescissione di 100 milioni. Troppo, decisamente. Perché il Bayern Monaco non ha mai speso tanto per un giocatore. Carrasco non sarà l’eccezione. Anche se prendendolo si ritornerebbe al passato, rinforzandosi per il futuro.