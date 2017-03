Manuel Neuer salterà le sfide con Augsburg e Hoffenheim. Il portiere del Bayern Monaco è infatti stato operato al piede sinistro dopo un infortunio in allenamento.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Problemi fisici per Manuel Neuer. Il portiere del Bayern Monaco dovrà saltare anche i prossimi due impegni - dopo aver risposto picche alla convocazione in nazionale a causa di un problema al polpaccio - che vedranno impegnati la compagine di Carlo Ancelotti. La causa? Un infortunio al piede sinistro che ha costretto l'estremo difensore teutonico a sottoporsi ad un piccolo intervento chirurgico. I tempi di recupero saranno relativamente brevi, con Neuer che avrà modo di tornare a lavorare a pieno regime con i compagni al massimo entro 10 giorni.

A difendere i pali dei bavaresi contro Augsburg e Hoffenheim ci sarà dunque l'ex Stoccarda Sven Ulreich, che avrà l'arduo compito di non far rimpiangere il nazionale tedesco nei prossimi due impegni. Il rientro effettivo di Neuer è previsto in data 8 aprile, in occasione del big match che vedrà il Bayern Monaco opposto al Borussia Dortmund all'Allianz Arena. Scongiurato dunque il pericolo di un assenza del giocatore in occasione della sfida al Real Madrid di mercoledì 12 aprile, valida per l'andata dei quarti di finale di Champions League.

In occasione della partita contro blancos, mister Ancelotti potrà con tutta probabilità contare sulla rosa al completo, salvo chiaramente infortuni dell'ultima ora. Intanto, al rientro dalla sosta per le nazionali, i campioni di Germania tenteranno di consolidare ancor di più il primo posto solitario in classifica contro il traballante Augsburg. La formazione di Manuel Baum approccerà la trasferta con una squadra rimaneggiata e falcidiata dalle assenze, a cui si aggiungerà la forte pressione dovuta al poco incoraggiante +2 sulla zona retrocessione.

Bayern Monaco: il comunicato sull'infortunio di Neuer

L'intervento a cui si è sottoposto Neuer, eseguito dal professor Markus Walther, è riuscito perfettamente. Dal club filtra grande ottimismo, anche perché Ancelotti avrà modo di gestire l'assenza del suo portiere in un'accoppiata di match assolutamente alla portata. Come appreso dal comunicato diramato dal Bayern Monaco, non sembrano esserci particolari rischi relativi all'allungamento dei tempi di recupero.

Dopo aver accusato un piccolo infortunio al piede sinistro nel corso dell'allenamento di mercoledì sera, Manuel Neuer è stato operato con successo dal Prof. Markus Walther. Il trentunenne portiere tedesco sarà indisponibile per le partite di Bundesliga che vedranno il Bayern Monaco opposto ad Augusta e Hoffenheim.

Sospiro di sollievo dunque per Carlo Ancelotti, che ben presto avrà nuovamente a disposizione il suo estremo difensore.