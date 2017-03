Delcir Sonda, il fondatore del fondo DIS, ha rilasciato parole infuocate contro il brasiliano del Barcellona: "Neymar e la sua famiglia mi hanno tradito".

un'ora fa di Vinicio Marchetti

Sul campo di gioco Neymar non è più una sorpresa. Da quattro stagioni tra le fila del Barcellona, il 25enne brasiliano si è ormai affermato come uno dei giocatori più forti al mondo. E adesso si sta preparando a scrivere nuove pagine della storia del calcio. Fuori dal rettangolo verde, però, le cose non vanno altrettanto bene.

Il fondatore del DIS Delcir Sonda, gruppo che possedeva una percentuale importante del cartellino di Neymar quando giocava ancora in Brasile, ha indetto una conferenza stampa in cui ha apostrofato pesantemente il talento verdeoro. Sonda, infatti, ha accusato il numero 11 del Barcellona di corruzione e tradimento. Parole di fuoco che in brevissimo tempo hanno fatto il giro del mondo.

Ma qual è la verità sul trasferimento di Neymar in Spagna? Un’operazione di mercato di cui si è detto tutto e il contrario di tutto. Una situazione paradossale che ha assunto i contorni di un giallo. L’inchiesta va avanti e Neymar, il Barcellona e lo stesso Santos dovranno rispondere alle accuse di frode e corruzione.

Nuove pesanti accuse per Neymar e per il Barcellona

"Neymar? Un traditore corrotto"

Non si può certamente dire che Delcir Sonda le abbia mandate a dire. Quelle rilasciate in conferenza stampa sono accuse pesantissime:

Mai nella mia carriera avrei immaginato di fare causa a un ragazzo che avevo voluto con così tanta forza. Neymar, suo padre e anche sua madre mi hanno però orribilmente tradito. Grazie all’aiuto del Barcellona sono stati in grado di commettere una vera e autentica frode. Il mondo si regge sulla corruzione e appoggiare Neymar significa appoggiare la corruzione. Farò di tutto per combattere questa situazione di illegalità.

Neymar come risponderà alle accuse di corruzione?

Violati tutti i regolamenti della FIFA

L’arringa di Sonda è violenta e accorata. Non mancano in tal senso riferimenti ai vari regolamenti internazionali:

Non comprendo come sia stato possibile che Neymar abbia giocato la finale del Mondiale per Club contro il Barcellona dopo avere già incassato la bellezza di 10 milioni di euro. I regolamenti FIFA sono stati completamente violati ed è stato permesso a un calciatore di giocare contro una squadra con cui c’era un accordo contrattuale. Neymar era consapevole di stare firmando documenti con l’intestazione del Barcellona e non ha fatto assolutamente nulla.

Sonda, infine, conclude con un aneddoto personale ch rimane uno dei ricordi che gli provocano maggiore dolore: