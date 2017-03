Il cileno ha dichiarato di ambire a conquistare ancora tanti trofei nella sua carriera. Vuole restare a Londra, ma solo in un club dalla mentalità vincente.

Alexis Sanchez ha fatto outing. Non in quel senso, ma nel modo in cui tutti i tifosi dell'Arsenal si aspettavano. In una recente intervista il cileno ha fatto sapere di essere felice e di voler rimanere a lungo nella capitale londinese. Una dichiarazione di facciata? Nessuno può saperlo o anche solo immaginarlo a questo punto della stagione, ma viste le ultime vicissitudini che hanno coinvolto la squadra di Wenger, parole simili servono quantomeno a risollevare l'umore della piazza.

Al termine della prossima stagione Alexis Sanchez vedrà terminare il suo contratto con i Gunners. Fino a questo momento non c'è nemmeno l'ombra di un accordo tra le parti per un possibile rinnovo. L'attaccante percepisce 130 mila sterline a settimana e secondo quanto riporta il Guardian avrebbe richiesto un sensibile aumento che porterebbe i suoi guadagni settimanali a quota 250 mila. Quasi il doppio. Incolmabile, per ora, la differenza tra domanda e offerta.

Con più di 12 giocatori in scadenza a giugno del 2018, l'Arsenal deve far attenzione a non creare troppa disparità tra i componenti della rosa. Oltre ad Alexis Sanchez, anche altri hanno dimostrato di meritarsi il rinnovo e un eventuale aumento dello stipendio: su tutti spiccano il fedelissimo Theo Walcott e il giovane Oxlade Chamberlain, protagonisti di una stagione molto più che positiva. Diverso il discorso per Mesut Ozil, spesso fuori forma e di recente fischiato dai tifosi per lo scarso impegno profuso sul terreno di gioco.

Il cileno Alexis Sanchez durante Arsenal - Lincoln City

Alexis Sanchez resta all'Arsenal, ma a una condizione

All'Arsenal Sanchez sta bene, ma pone una condizione per la sua permanenza:

Sono contento a Londra e spero di poterci rimanere fino al termine del contratto. Mi piace poter giocare in una squadra di questa città ma deve essere una squadra capace di competere contro qualsiasi avversario e con una mentalità vincente. Ho 28 anni e ancora tanti anni di carriera davanti a me. Sono ambizioso ed è giusto che lo sia.

La disperazione di Sanchez dopo l'ennesimo gol del Bayern Monaco

Così Alexis Sanchez ha espresso la sua opinione dopo le voci di un possibile addio al termine della stagione. Il messaggio alla società e ad Arsene Wenger è chiaro: resta ma la squadra deve cominciare a vincere. E da subito. Il cileno sa di aver molti ammiratori in giro per l'Europa e in particolare nella capitale londinese. Il Chelsea di Roman Abramovich rappresenta una possibilità per l'ex Udinese. Sempre che l'Arsenal non cominci a vincere.