Per Leo le 4 giornate di squalifica sono ingiustificate. Non avrebbe insultato il guardalinee come riportato nel referto. "Parole rivolte al vento".

34 minuti fa di Elmar Bergonzini

Le cose brutte le porta via il vento. E a volte anche la giustizia sportiva. Leo Messi non ci sta. La squalifica rimediata per i fatti avvenuti durante la partita fra Argentina e Cila non la digerisce proprio. Perché, a suo dire, è ingiusta.

Eppure Messi sarà assente per 4 partite. La prima, saltata contro la Bolivia, la sua Argentina l’ha persa. E la qualificazione ai Mondiali di Russia 2018 è a serio rischio. Al momento l’Argentina è quinta e farebbe lo spareggio. Ma il sesto posto è distante appena due punti. C'è perfino chi pensa che il ct Bauza sia a rischio esonero.

La sconfitta rimediata con la Bolivia preoccupa in ottica futura. La prossima partita in Uruguay non sarà semplice. Specie vista l’assenza di Messi. L’Argentina trema, la figuraccia è dietro l’angolo. E intanto Leo vuole chiarire quanto successo col Cile.

Messi protesta, squalifica ingiusta

La commissione disciplinare della Fifa ha deciso di squalificare Messi per 4 partite perché la Pulce avrebbe insultato l’assistente dell’arbitro. L’Argentina farà ovviamente appello alla squalifica, nella speranza di recuperare Messi il prima possibile. La tesi difensiva è chiara. Era stata inviata il 27 marzo, il giorno prima che arrivasse la stangata, ma è servita a poco. Leo salterà le partite con Uruguay, Venezuela e Perù, tornerà il 9 ottobre contro l'Ecuador, quando il pass per la kermesse continentale potrebbe essere già sfumato.

Nel documento pubblicato da varie testate spagnole, Messi spiega che non voleva offendere nessuno:

Le mie parole sono state dette all'aria, non intendevo insultare l’assistente dell'arbitro. Lui ha capito esattamente quello che ho detto, tanto che abbiamo parlato amichevolmente.

Come a dire: le cose brutte le porta via il vento. In Argentina sperano che anche la giustizia sportiva la pensi così.