Una sola presenza con la Selección, fuori dai radar di Bauza: Valdanito difende il capitano dell'Inter e motiva la sua mancata convocazione.

24 minuti fa

Una questione di rispetto e non una scelta tecnica. In soccorso di Mauro Icardi, capitano dell’Inter e top player di livello mondiale ma ignorato dal ct dell’Argentina Edgardo Bauza, interviene un altro che di gol se ne intende: Hernan Crespo, 273 reti in 605 presenze raccolte tra River Plate, Parma, Lazio, Inter, Chelsea, Milan, Genoa, Parma e Selección argentina, a cui sommare un secondo posto nella Coppa America 2007 e un argento in Confederations Cup nel 1995. Trentacinque reti in 64 partite in Albiceleste per “Valdanito”, che ha dovuto lottare con la concorrenza di colleghi del calibro di Gabriel Omar Batistuta per un posto al centro dell’attacco.

Dopo le uscite contro Cile e Bolivia nelle qualificazioni mondiali, coincise con una vittoria e una rovinosa sconfitta, il dibattito a Buenos Aires, sede dell'Asociación del Fútbol Argentino, è tornato caldo. L’Argentina ha bisogno di Maurito, capace di realizzare 22 reti in 34 uscite stagionali con la maglia dell’Inter in stagione? Tra i detrattori di Icardi c’è da tempo Diego Armando Maradona, che si è schierato contro il capitano dell’Inter per questioni di onore: imperdonabile l’aver "rubato" la sua attuale compagna Wanda Nara all’amico Maxi Lopez.

Allargando lo sguardo alle principali rappresentative nazionali, Icardi non è solo: in Francia Anthony Modeste, in doppia cifra quattro volte negli ultimi cinque anni e già autore in questa stagione di 19 reti in 24 giornate di Bundesliga con il Colonia, non è mai stato preso in considerazione da Didier Deschamps. E lo stesso si può dire per Stefan Kiessling, in forza al Bayer Leverkusen e assente da sette anni dal campo con la Germania nonostante abbia segnato 140 gol in Bundesliga. La verità al momento è la grande assente nello spogliatoio dell’Argentina: anche contro la Bolivia, pur senza Messi, Bauza ha dato fiducia a Pratto e Correa, con poco successo. E dopo la squalifica di Messi, a Icardi ha preferito Alario. Lui, intanto si allenava alla Pinetina con uno che la maglia dell’Argentina l’ha indossata spesso e volentieri come Walter Samuel.

Senza Messi, sarà casting in attacco: nuova chance per Icardi?

Le risposte al futuro dell’attaccante, che a 24 anni ha già realizzato 77 reti in Serie A, arriveranno nei prossimi mesi, quando la Seleccion dovrà fare a meno di Lionel Messi per la lunga squalifica comminata alla Pulce dalla FIFA. Allora Bauza potrebbe avere davvero bisogno di Icardi, che per Crespo è fuori dalle preferenze del ct per una questione di rispetto.

Credo e spero che la sua mancata convocazione in Nazionale sia una questione di rispetto. Se non si convoca il capitano dell’Inter è solo perché in queste partite rischia di restare in panchina a guardare, senza giocare.

Messi, Dybala, Aguero, Higuain e Di Maria. Nomi che raramente farebbero panchina in altre Nazionali, ma che in Argentina sono costretti a turno a sedere in panchina. Eccezion fatta per il numero 10 del Barcellona. Mentre Icardi resta a guardare: per Crespo non ci sono dubbi sulle qualità del centravanti.

Icardi merita la convocazione, ma in attacco l’Argentina ha Messi, Aguero e Higuain, non è affatto facile. Spero che la ragione della mancata convocazione non sia tecnica. Mi preoccuperebbe, perché Icardi è un calciatore straordinario: ma credo nelle capacità e nell’intelligenza di Bauza.

Mauro Icardi con la maglia dell'Argentina contro l'Uruguay

Per le risposte, occorrerà attendere la prossima tornata di convocazioni di Bauza: a quattro giornate dal termine delle qualificazioni per Russia 2018, l’Argentina è scivolata nuovamente al quinto posto, in zona ripescaggio. E senza Messi sono arrivati appena 7 punti su 21 disponibili. Numeri che preoccupano in vista degli ultimi, decisivi impegni di qualificazione contro Uruguay (a Montevideo), Venezuela e Perù. A Milano, sponda neroazzurra, c’è sempre Icardi che aspetta. Che la prossima possa essere la volta buona?