France Football ha stilato la classifica degli allenatori più pagati al mondo: al primo posto c'è sempre José Mourinho. Carletto precede invece Pep nella top 5.

2 ore fa di Elmar Bergonzini

Pane e acqua. E anche qualcosina in più. Gli allenatori non hanno certo problemi ad organizzare cene luculliane. Specie i migliori al mondo. France Football ha stilato la classifica dei mister più pagati in circolazione. E ci sono delle sorprese. Con Blanc che, pur disoccupato, precede Carlo Ancelotti e Pep Guardiola.

Se è vero che nella top 10 ci sono anche allenatori attualmente disoccupati ma che, essendo stati esonerati, percepiscono ancora lo stipendio, stupiscono anche determinate posizioni in classifica. José Mourinho è il più pagato di tutti. Ancelotti stacca invece il suo predecessore Guardiola che pure al Manchester City non se la passa male.

La classifica è stata stilata basandosi non soltanto sugli stipendi, ma anche sui bonus e sugli accordi pubblicitari che i vari allenatori hanno. Nella top 20 i mister hanno solo una cosa in comune: hanno tutti stipendi da capogiro.

José Mourinho è il più pagato

Allenatori più pagati, Ancelotti stacca Guardiola

Colpo gobbo di Carlo Ancelotti che, guadagnando 15,8 milioni di euro, prende esattamente 1,3 milioni più di Pep Guardiola che lo ha preceduto sulla panchina del Bayern Monaco. Sorprendente Marcelo Lippi, che ha vinto la Champions League con la Juventus così come quella asiatica, ed è stato campione del mondo nel 2006, e attuale commissario tecnico della Cina, prende 23,5 milioni di euro.

José Mourinho 28 milioni l'anno

Marcello Lippi è secondo a quota 23

Laurent Blanc da disoccupato prende 20 milioni

Carlo Ancelotti è quarto con 15,8 milioni

Pep Guardiola è quinto con 14,5 milioni



Incredibile anche la situazione di Laurent Blanc: l’ex allenatore del Paris-Saint Germain, attualmente disoccupato, ha comunque 20 milioni assicurati, ed è quindi il terzo al mondo. Al quarto e al quinto posto appunto Ancelotti e Guardiola. Ma nessuno di loro deve vivere di solo acqua e pane.