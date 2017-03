Vuole assolutamente il rematch contro Jon Jones, ma solo in una grande card

un'ora fa di Giovanni Bongiorno

Daniel Cormier, attuale campione dei massimi-leggeri, tenterà la seconda difesa titolata proprio contro l’uomo che ha sconfitto per guadagnare quel titolo: Anthony Johnson. Il match sarà main event di UFC 210. Dopo questo match dal sapore epico, il presidente UFC Dana White ha già suggerito il prossimo attentatore alla cintura: il re di lunga data Jon Jones.

La rivalità fra Jones e Cormier è una delle più feroci nella storia delle MMA, e nessuno è rimasto più deluso dell’attuale campione quando Jones è stato trovato positivo a sostanze illegali due giorni prima UFC 200. Ma nonostante i trascorsi, Cormier non si opporrà se Jones riceverà la prossima title shot.

Certo, mi piacerebbe affrontare Jon Jones. È ciò che provo a fare dal 2015 – ha spiegato Cormier a The MMA Hour -. Sono anni che aspetto un’altra opportunità per battermi con lui. Quindi certo, se vuole una title shot, gliela diano pure. Per me va bene.

Cormier e Jones avrebbero dovuto affrontarsi nel settembre 2014, ma un infortunio di Jones fece saltare il match a gennaio 2015, UFC 182. Jones vinse per decisione unanime, con una prestazione che segnò l’unica sconfitta sul palmarès di Cormier. Quando UFC privò Jones del suo titolo a causa della fuga a seguito del suo incidente nel 2015, Cormier sfidò Johnson per il titolo.

Jones attacca Cormier con un montante durante il loro primo incontro

Cormier vuole un match in una delle migliori card UFC di sempre

Un anno dopo, a UFC 197, Jones sarebbe dovuto tornare in azione, ma un infortunio di Cormier costrinse UFC a cambiare la data dello scontro. UFC 200 sarebbe stato il teatro del match dei sogni, ma Jones fallì il test anti-doping e venne sostituito da Anderson Silva a due giorni dal match. White, a seguito di questo episodio, decise che non avrebbe mai più rischiato Jon Jones in un main event. Ma UFC oggi guarda alle leggi dello showbusiness e Rumble Johnson è l’unico ostacolo sulla strada del rematch fra Jones e Cormier.

C’è da risolvere un altro punto: io e Jon non faremo mai da co-main event a nessuno che non sia Conor McGregor. Giusto? È l’unico che possa avere senso davanti a noi. Quindi ci sono dei ragazzi che vogliono fare un mucchio di soldi in una sola card. Cosa fai?

A 37 anni Cormier sa che il suo tempo dentro l’ottagono potrebbe essere vicino al capitolo finale. L’americano sa bene che nonostante la sua grandiosa carriera, il match più importante sarebbe ancora quello contro Jones, col proposito di vendicare l’unica sconfitta in carriera.