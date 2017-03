Conor McGregor vuole chiudere i conti con Nate Diaz: con una vittoria e una sconfitta ciascuno, entrambi spingono per un nuovo match.

1 ore fa di Massimiliano Rincione

Conor McGregor vs Nate Diaz 3 si farà. Non oggi, non domani, non tra un mese né tanto meno tra un anno, ma si farà. Sia l'irlandese che lo Stockton Boy vogliono chiudere i conti, certi che un terzo scontro sia in grado di generare numeri da urlo in UFC, oltre che un giro di denaro dalla portata enorme. A livello tecnico poi, non ci sarebbero dubbi sul valore di una nuova contesa: entrambi i precedenti sono stati infatti delle vere e proprie guerre, concluse tra il tripudio del pubblico ed i complimenti degli addetti ai lavori.

Se a UFC 196 Nate Diaz fu in grado di portare a casa la vittoria grazie all'effetto sorpresa - cogliendo impreparato un McGregor a corto di fiato già nei primi minuti del secondo round a causa dell'abnorme aumento di peso -, a UFC 202 la storia si è leggermente capovolta. Alla T-Mobile Arena si è avuto modo di assistere ad un incontro molto più equilibrato, dominato a tratti da Notorius, che ha comunque patito in svariati momenti l'allungo e lo strapotere fisico dell'avversario. Nonostante le critiche legate ad un verdetto che è stato e sarà sempre uno tra i più discussi del mondo delle MMA, McGregor ha meritatamente portato a casa il successo per decisione maggioritaria, sfoderando una performance da urlo e vendicando la sconfitta subita soltanto cinque mesi prima.

This is amazing video of a great chapter in my career.

I look forward to the trilogy fight down the road. It was a hell of a fight!Enjoy 👊 https://t.co/13VQNufJNo — Conor McGregor (@TheNotoriousMMA) March 27, 2017

Intanto però, per un McGregor divenuto nel frattempo campione dei pesi leggeri UFC e unico fighter nella storia della promotion a detenere contemporaneamente due cinture - prima di essere spogliato di quella pesi piuma - sembrerebbero aprirsi le porte per un incontro con la leggenda del pugilato Floyd Mayweather, che ha già sfidato a più riprese l'irlandese in un dream match. In attesa di scoprire quale sarà anche il prossimo impegno all'interno dell'ottagono, McGregor ha dunque gettato la pietra, lanciando indirettamente il proprio guanto di sfida nei confronti di uno dei suoi più grandi rivali sportivi.

UFC: quale avversario per Conor McGregor?

Detto della recente chiamata in causa di Nate Diaz, per McGregor restano ancora in piedi parecchi match-up per quello che sarà il suo prossimo impegno in UFC. Attualmente, tutte le ipotesi portano verso la difesa del titolo pesi leggeri, magari contro Tony Ferguson. Difficile ma non impossibile invece che l'irlandese opti per l'ennesimo money match: in quel caso entrerebbero in gioco parecchi nomi, uno su tutti il già citato Nate.