Quando il calciatore non era ancora una star: i tesserini delle loro società sportive quando erano giovanissimi

1 ore fa di Michele Liberati

Macchine, soldi, successo, e ancora belle donne, scenari internazionali, partite trasmesse in TV: questo è il mondo in cui vivono i grandi giocatori di calcio. Ma a qualsiasi latitudine, se un giocatore fa parte di una squadra, anche di terza categoria, avrà per forza un oggetto in comune con le stelle del Real Madrid: il cartellino di appartenenza alla società sportiva.

In questa gallery ci sono quelli di tanti giocatori ormai famosissimi, ma che ai tempi delle foto in questione non erano altro che bambini, o quasi, e con un unico sogno: diventare grandi calciatori. Molti di loro possono dire di esserci riusciti.