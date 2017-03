Accolto da circa 200 tifosi in festa, Bastian nella notte è sbarcato a Chicago insieme alla Ivanovic. Già sabato potrebbe esordire in campionato con i Chicago Fire.

1 ore fa di Elmar Bergonzini

Tappeto rosso srotolato. Bastian Schweinsteiger è arrivato a Chicago per cominciare la sua nuova avventura calcistica. Insieme a lui, naturalmente, la moglie Ana Ivanovic. E negli usa l’ex campione di Bayern Monaco e Manchester United è già una star.

Questa notte, all’una e mezza (ore 18:30 locali) Schweinsteiger è atterrato all’aeroporto O'Hare di Chicago. La sua nuova casa. Ad accoglierlo centinaia di tifosi in festa, chiamati a raccolta dal club americano, fiero di aver comprato una leggenda del calcio tedesco.

Quando è uscito dal terminal 5 dell’aeroporto è scoppiato un boato. I tifosi avevano portato bandiere tedesche, sciarpe della propria squadra del cuore, e perfino uno striscione con l’effige di Schweinsteiger e la scritta Fussballgott (Dio del calcio) il suo soprannome.

On my way to Chicago with @anaivanovic! pic.twitter.com/H84Ma2XVkq — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 28, 2017

Schweinsteiger sbarca a Chicago

Il suo arrivo è stato perfino trasmesso live sui social network, per accoglierlo come una vera star. I Chicago Fire, la nuova squadra di Schweinsteiger (che ha firmato un contratto annuale), ha organizzato una conferenza stampa per questa sera alle 22 (ore 18:00 locali) per presentarlo ai tifosi. Bastian potrebbe esordire nel campionato americano già sabato, quando il club di Chicago affronterà il Montreal Impact. Il tedesco ha postato sui social alcuni scatti del momento dell’imbarco, nei quali è ritratto sorridente insieme alla Ivanovic.

Atterrato in America Bastian si è ovviamente fermato per firmare autografi e scattare foto con i suoi nuovi tifosi. Per la presentazione di oggi il club ha chiesto nuovamente ai sostenitori di presentarsi in massa.

Thanks to all fans, the whole staff and my teammates of @ManUtd! I will never forget my time with the club, but now it’s time for a change! pic.twitter.com/zYn2o5Cjsk — Basti Schweinsteiger (@BSchweinsteiger) March 21, 2017

Intanto Schweinsteiger ha anche già rilasciato le prime dichiarazioni da giocatore dei Chicago Fire, parlando in particolare di Veljko Paunovic, il tecnico del club che vanta un passato da giocatore in Bundesliga e che è amico della Ivanovic. La trattativa tra l giocatore e Paunovic è durata circa un anno, quando il tecnico serbo era stato visto proprio in compagnia di Bastian in un noto ristorante di Manchester:

Il mister mi ricorda Guardiola sia per le idee che ha ma anche per il suo modo di far giocare la squadra. Mi convinse subito. Trasmette immediatamente le proprie idee calcistiche e la propria passione.

In serata ci sarà modo di conoscere anche le sue prime impressioni sulla città. Tappeto rosso srotolato. Bastian Schweinsteiger è arrivato a Chicago, ed è già una star.