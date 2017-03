Dura polemica fra il giocatore del Barcellona e il Real Madrid a poche settimane dal Clasico. E intanto Piqué rischia perfino la querela per le accuse di ieri...

Avanti e indietro. Da una parte e dall’altra. E poi ancora avanti e indietro. Come fosse una partita di tennis, solo che si tratta di un botta e risposta. Continuo, senza sosta. Provocazioni infinite fra il Real Madrid e Gerard Piqué.

Al termine dell’amichevole fra Spagna e Francia, vinta dalle Furie Rosse con i gol di Deulofeu e David Silva. Il gol del milanista era però stata momentaneamente annullata, o meglio congelata. L’arbitro Felix Zwayer è ricorso alla Var per controllare che la posizione di Deulofeu fosse regolare.

Proprio Piqué ha preso spunto da quell’episodio per provocare gli eterni rivali del suo Barcellona, quel Real Madrid che, a suo dire, troppo spesso viene favorito dagli arbitri. La Liga sarebbe stata indirizzata, specie quella di quest’anno, fatto che Piqué non riesce proprio ad accettare:

Credo che tutto si possa riassumere in una frase: vestivamo di bianco. Si discute della remuntada col Psg quando l’anno scorso il Real Madrid ha vinto la Champions League con un gol di Sergio Ramos in fuorigioco. E nessuno ha detto niente.

Il Real Madrid risponde a Piqué

Non solo, perché la polemica è degenerata subito. Piqué, che da qualche mese sta tirando varie frecciate (neanche troppo sottili) contro il Real Madrid, questa volta è stato ancora più duro del solito:

Non lavorerei mai per il Real Madrid. Non mi piacciono i valori che trasmette. Non mi piace che sulla tribuna del Bernabeu ci siano persone che muovono i fili del Paese. La giudice che ha accusato Neymar e Messi siede ogni weekend vicino a Florentino Perez. Ed è curioso che tratti Cristiano Ronaldo in maniera diversa, a lui non è successo niente.

Piqué dopo il gol subito dal Barcellona nell'ultima sfida col Real Madrid

Il Real Madrid questa volta non poteva fare finta di nulla. Le accuse di Piqué sono troppo pesanti, troppo gravi. Specie per un club che in passato è stato sostenuto dal dittatore Franco e che veramente era una macchina politica su un campo da calcio. Ora però la situazione è cambiata. Quello è passato, le insinuazioni di Piqué passibili di querela. Gli avvocati del Real Madrid stanno già analizzando il filmato, per vedere cosa è possibile fare. Intanto però la reazione del club è stata molto netta.

Piqué chi?

Perché c’è anche la necessità di glissare. Di ignorare chi accusa gratuitamente. Anche perché il 23 aprile è previsto il clasico, che può decidere la Liga. Meglio tenere bassi i toni. Anche se nel frattempo sicuramente si continuerà col botta e risposta. Come fosse una partita di tennis.