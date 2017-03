Il tecnico, a Roma per una cerimonia, è tornato a parlare della fine della sua esperienza alle Foxes: "Uno shock. Ero più sorpreso che amareggiato".

14 minuti fa di Alberto Casella

Claudio Ranieri, in 65 anni di vita e oltre 30 di carriera sulle panchine di mezza Europa, ne ha viste tante, anche prima di Leicester. Sempre sulle montagne russe, successi ed esoneri, gloria e cadute, così in fondo è la vita dell'allenatore e così è stata la sua. Dalla Vigor Lamezia alla Puteolana, dal Cagliari al Napoli e poi ancora la Fiorentina, fino al gran salto all'estero. Il Valencia, che lo fa scoprire ai club di tutta Europa, il Chelsea pre-Mourinho, le grandi d'Italia con lo scudetto sfiorato alla Roma fino all'infelice esperienza all'Inter.

Liquidato senza tanti complimenti da Moratti trova modo di rialzarsi subito a Monaco: partendo dalla Ligue 2, vince il campionato e l'anno seguente porta la squadra del Principato al secondo posto in Ligue 1 dietro solo al Paris Saint-Germain pigliatutto. Non basta: lo licenziano anche lì, le montagne russe non sono finite. E neanche gli abissi: prende la Nazionale della Grecia ma, dopo pochi mesi, la storica sconfitta contro le Far Oer gli costa il posto.

Un altro, forse, l'avrebbe chiusa lì e si sarebbe dedicato alla famiglia. Ma Claudio Ranieri no, la tenacia è la sua forza: lo chiamano da Leicester, un posto che nemmeno si sapeva bene dove fosse e che ora tutto il mondo conosce grazie a lui. La squadra è rimasta in Premier League per il rotto della cuffia, vogliono lui per una salvezza tranquilla, ma Claudio non li lascia tranquilli per niente. La sua banda di sottovalutati, come li chiama lui, comincia a vincere a raffica, gli squadroni arrancano, mentre il suo Leicester non molla un centimetro e poco più di dieci mesi fa va a vincerla quella Premier, che doveva essere tranquilla. Il resto è cronaca recente, fino all'esonero dopo il match di andata di Champions League contro il Siviglia.

Un esonero, quello del Leicester, che ha fatto molto discutere, ma non lui, non è nel suo personaggio. Ranieri ha salutato tutti col suo sorriso impacciato e gentile e si è rifugiato nel silenzio, senza strepiti né proclami. Nei giorni scorsi è tornato a Roma per alcune iniziative - ha ritirato fra l'altro la Panchina d'oro per la vittoria in Premier League - e, tirato per i capelli, qualcosa ha detto, ma sempre senza alzare la voce:

L'esonero di Leicester? La prima cosa che mi viene in mente è il senso di sorpresa, più che di amarezza: ne avevo passate tante nella mia lunga carriera, ma una cosa come questa mai. È stato uno shock. Anche se in fondo, queste cose fanno parte del calcio.

Ranieri con la Panchina d'oro per la vittoria della Premier League

Ma quando gli è stato chiesto che cosa abbia provato di fronte all'improvvisa rinascita delle Foxes nelle ultime partite, Ranieri ha opposto un italianissimo catenaccio:

Il 10 aprile commenterò Crystal Palace-Arsenal per Sky England. Fino a quel giorno non voglio aggiungere altro: tutto si è svolto in Inghilterra e mi sembra giusto tornare a parlarne in Inghilterra.