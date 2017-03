Nel post-partita di Francia-Spagna il centrale del Barça ha attaccato pesantemente il Real: "Il gol convalidato a Deulofeu? Semplice, vestivamo di bianco".

1 condivisione 0 stelle

2 ore fa

E Gerard Piqué decise di far esplodere lo Stade de France. A suon di dichiarazioni, sia chiaro. Parole che non passano inosservate, come sempre d'altronde quando il centrale del Barcellona si presenta davanti a un microfono. L'occasione è stata l'amichevole di lusso tra Francia e Spagna vinta 2-0 dagli iberici. Al 68' Deulofeu si è procurato un rigore e David Silva lo ha trasformato, al 77' il raddoppio del milanista. Ma c'è stato un attimo di suspense prima che venisse assegnata la rete. L'arbitro Felix Zwayer ha annullato il gol, poi lo ha convalidato grazie al supporto della VAR: al momento del cross di Jordi Alba, Deulofeu era tenuto in gioco da Umtiti.

Piqué, quante frecciate al Real Madrid

Proprio dall'episodio del 2-0 è partito Gerard Piqué in zona mista:

Credo che tutto si possa riassumere in una frase: vestivamo di bianco.

Per nulla velato il riferimento agli eterni rivali del Real Madrid. A poco meno di un mese dal Clasico di ritorno - in programma al Bernabeu domenica 23 aprile, esclusiva su FOX Sports - il clima si infiamma. Frecciate terminate? Neanche per sogno. Interrogato sulle dichiarazioni di Raul, ha risposto:

Io non ho alcun dubbio. Non lavorerei mai per il Real Madrid. Non mi piacciono i valori che trasmette, apprezzo invece i giocatori, molti sono anche amici. Non mi piace che sul palco del Bernabeu ci siano le persone che muovono i fili del Paese. Ad esempio la giudice che ha accusato Neymar e Messi si siede ogni weekend vicino a Florentino Perez. Ed è curioso che tratti Cristiano Ronaldo in maniera diversa, a lui non è successo niente.

La remuntada contro il Psg

E quando qualcuno discute la remuntada del Barcellona sul Psg, sbotta:

Vi mettete a discutere la partita col Psg quando l'anno scorso il Real Madrid ha vinto la Champions League con un gol di Sergio Ramos in fuorigioco. E nessuno ha detto niente.

Capitolo arbitri, presi di mira spesso e volentieri da Piqué:

Se le mie critiche agli arbitri danneggiano il Barcellona? Spero di no. Credo sia normale dire che gli arbitri debbano alzare il livello. E ci sono molte persone che sono d'accordo con me, non c'è niente di sbagliato nel pensarlo. Parlo in generale del movimento arbitrale, eppure sono stato multato già due volte.

Sergio Ramos risponde

In attesa di una possibile risposta del Real Madrid, ci ha pensato Sergio Ramos a replicare: