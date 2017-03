Zlatan Ibrahimovic chiude la porta ad un addio al Manchester United, tessendo le lodi di club e squadra.

un'ora fa di Massimiliano Rincione

Un matrimonio destinato a continuare. Si vanno pian piano dissipando le nubi che circondano il futuro di Zlatan Ibrahimovic, la cui permanenza al Manchester United era tutt'altro che certa, nonostante una stagione da urlo a livello personale. Lo svedese non ha infatti perso tempo ad ambientarsi in Premier League, divenendo in pochissimo tempo il faro guida della squadra, oltre che il suo riferimento offensivo e capocannoniere assoluto. José Mourinho è stato in grado di creare un connubio esplosivo assieme a Paul Pogba e Juan Mata, che si sono caricati sulle spalle tutto il peso offensivo dei Red Devils, coadiuvati da gregari di lusso quali Anthony Martial, Marcus Rashford e Jesse Lingard. Senza dimenticare anche Henrikh Mkhitaryan, sempre decisivo ogni qual volta il manager portoghese ha ritenuto opportuno impiegarlo in campo.

What a hit by @JesseLingard!



Will it be crowned our Goal of the Month? Get involved here: https://t.co/pWP5MKOFSt pic.twitter.com/S9WQ58Ghay — Manchester United (@ManUtd) March 28, 2017

Dopo una prima parte di stagione parecchio altalenante, il Manchester United sta progressivamente riuscendo a trovare la sua giusta quadratura. Il sogno Champions League, puramente utopico soltanto poche settimane fa, è ora più concreto che mai: il Liverpool di Jurgen Klopp è infatti a soli quattro punti di distanza, a dieci giornate dal termine del campionato. La banda Mourinho dovrà però far fronte alla squalifica di Ibrahimovic ancora per un turno: il centravanti ex PSG sconterà infatti l'ultimo turno di stop - inflittogli a causa della gomitata rifilata a Tyrone Ming, difensore del Bournemouth - proprio in occasione della prossima sfida dei Diavoli Rossi, che al rientro dalla sosta per le nazionali affronteranno il West Bromwich Albion.

Manchester United's Zlatan Ibrahimovic to serve suspension after admitting charge of violent conduct: https://t.co/DuaC5wLz2Q — The FA (@FA) March 7, 2017

Intanto però, lo svedese non sembra essere intenzionato a lasciare la Premier già a partire dalla prossima stagione: nonostante le sirene provenienti sia dalla Cina che dalla MLS infatti, Ibrahimovic pare intenzionato a continuare la propria avventura all'ombra di Old Trafford. Il fascino di un club glorioso come il Manchester United sembra aver conquistato anche il gelido cuore del gigante nordico, che nelle ultime dichiarazioni rilasciate si è detto estasiato dall'ambiente, tessendo lodi di squadra, società, staff tecnico e chi più ne ha più ne metta.

Ibrahimovic: "Il Manchester United è il miglior club d'Inghilterra"

Se non sono parole d'amore, poco ci manca: sono state dichiarazioni al miele quelle di Ibrahimovic nei confronti del Manchester United, giudicato senza se e senza ma il miglior club d'Inghilterra. Se poi a ciò si aggiunge quello che è un modus operandi costante dell'ex Inter e Milan, ovvero quello di non lasciare mai il proprio lavoro incompiuto, si giunge ad un binomio che porterà con tutta probabilità alla permanenza di King Zlatan in Inghilterra anche durante la prossima stagione.

In pochi hanno la possibilità di diventare un giocatore del Manchester United. Io sono stato voluto dalla gente, ed ho trovato un grande allenatore. Mourinho è un vincente, è il tecnico perfetto per questa squadra. Il futuro? Io non faccio mai un lavoro a metà: non sono tipo da lasciarmi dietro critiche quando vado via. Ho un opzione per un altro anno, ed ho intenzione di fare grandi così finché resterò qui.

Capitolo chiuso?

Le parole di Ibrahimovic non sembrano lasciare adito a dubbio. Giunti a questo preciso momento della stagione, è probabile che l'entourage del calciatore - nella persona di Mino Raiola - e la dirigenza del club di Manchester decidano di comune accordo di esercitare l'opzione che rinnoverà automaticamente il contratto dell'attaccante per un altro anno. Con buona pace di José Mourinho e di tutti i tifosi dello United, che sognano di raggiungere i grandi fasti del passato anche attraverso i numeri del totem di Malmo.