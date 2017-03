Il sito specializzato Footy Headlines ha svelato in anteprima le nuove divise disegnate da Adidas per la squadra bianconera in vista della prossima stagione.

69 condivisioni 0 stelle

1 ore fa di Daniele Rocca

Si programma il futuro in casa Juventus. Il club bianconero è ancora in corsa su tutti e tre i fronti. Oltre all'ottimo margine acquisito in campionato, la squadra di Allegri è pronta ad affrontare la sfida di ritorno contro il Napoli in Coppa Italia e il doppio confronto con il Barcellona ai quarti di Champions League.

Non solo quella in corso, a Torino si sta pensando anche alla prossima stagione. Calciomercato e marketing sono al centro dei pensieri della dirigenza. E in questo senso trapelano le prime indiscrezioni riguardo la seconda divisa, quella da utilizzare in trasferta.

Il colore dominante per il kit away sarà il giallo. Mente le rifiniture e i pantaloncini saranno di color blu. Un omaggio alla città e alle maglie utilizzate tra gli anni ’80 e i ’90. Era dalla stagione 2013/2014 che la Juventus non adottava questo tipo di abbinamento, anche se in quel caso lo sponsor tecnico era ancora la Nike.

🇮🇹 LEAKED: Adidas Juventus 17-18 Away kit: https://t.co/oTy6ZQ0t53 — Footy Headlines (@Footy_Headlines) March 28, 2017

Juventus, i dettagli della seconda maglia

La nuova maglia per la stagione sportiva 2017/18 sarà ancora prodotta dall'Adidas, che negli anni ha conquistato la fiducia dei tifosi bianconeri. Al centro del petto continuerà a campeggiare lo sponsor Jeep, mentre sul cuore spazio al nuovo logo della Juventus.

4 Facebook Twitter Pinterest La seconda maglia richiama il simbolo di Torino

Facebook Twitter Pinterest Sulla maglia sarà presente il nuovo logo della Juventus

Facebook Twitter Pinterest Omaggio ai colori usati tra gli anni ’80 e i ’90

Facebook Twitter Pinterest Dopo quattro anni tornano il giallo e il blu

Chiudi 1 di 4

I pantaloncini saranno blu ('Collegiate Royal'), con i dettagli e le scritte in 'Bold Gold'. Gialli anche i calzettoni, che riprendono in tutto e per tutto il colore della maglia. Stando al sito specializzato Footy Headlines, la divisa dovrebbe entrare in produzione a partire da maggio.