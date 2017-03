Un giocatore del Farnborough ha ben pensato di andare in ferie proprio quando la squadra giocherà i playoff. Il club lo licenzia e gli augura buone vacanze.

di Andrea Pettinello

Immaginate di lottare per un'intera stagione insieme ai vostri compagni per ottenere il massimo risultato. Immaginate poi di vedere che, proprio alla fine, quando gli sforzi si concentrano tutti sullo stesso obiettivo, uno di quei fedeli compagni di squadra, che con voi hanno condiviso le gioie, i dolori, le sofferenze e i sacrifici per 9 lunghissimi mesi, vi abbandona all'improvviso.

Avete solo provato ad immaginare quella sensazione? Ecco è probabilmente così che si saranno sentiti i giocatori del Farnborough FC, squadra militante nella Evo-Stik Southern League Division One, ovvero l'ottavo gradino della scala del calcio inglese, quando sono venuti a conoscenza che Eddie Smith, l'attaccante titolare, ha prenotato le vacanze proprio quando la squadra sarà impegnata nei playoff.

Come è possibile abbandonare i compagni proprio nel momento decisivo? Per il buon Eddie, questo, non sembra rappresentare un problema.

Il presidente del Farnborough: "Grazie e buone vacanze"

Come era lecito aspettarsi, la reazioni del tecnico e della società non sono state proprio così leggere. In una nota, il presidente del club e i suoi collaboratori, hanno fatto sapere di aver comunicato al giocatore di non considerarsi più parte integrante della squadra e di aver rescisso con effetto immediato il contratto.

Sfortunatamente, Eddie ha prenotato le vacanze per il periodo finale della stagione, proprio quando noi tutti saremo impegnati nelle fasi finali dei playoff. Sebbene siamo a conoscenza che il calcio non rappresenti una priorità per molti dei nostri calciatori, è giusto anche trovare un modo per bilanciare le cose. Per questo motivo abbiamo fatto sapere a Eddie che è libero di trovarsi una nuova squadra. Lo ringraziamo per quanto fatto e gli auguriamo il meglio per il suo futuro.

Un "arrivederci e grazie" molto formale che ha fatto andare su tutte le furie il giocatore. Venuto a conoscenza della decisione del club, Eddie non c'ha pensato un attimo e ha firmato un nuovo contratto con una squadra dilettantistica non molto distante dalla sua abitazione e soprattutto non impegnata nei playoff di fine stagione.

Manderà una cartolina al suo vecchio club o si godrà in pieno le vacanze?