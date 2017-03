L'attaccante entrerà per la prima volta con la maglia della Juventus nello stadio che lo ha reso grande. Previsto il tutto esaurito, il clima sarà infuocato.

un'ora fa di Francesco Bizzarri

Ci siamo, è il momento. Anzi, pure doppio: Gonzalo Higuain torna a Napoli allo stadio San Paolo. Con la maglia della Juventus è pronto a sfidare la squadra di Sarri prima in campionato, domenica 2 aprile, poi nella semifinale di ritorno di Coppa Italia, mercoledì 5. Sarà la prima volta da avversario in uno stadio che lo ha proclamato re. Quel 29 luglio, in un pomeriggio caldissimo, la notizia ha fatto fermare una città intera: venduto alla Juve. 'Core 'ngrato' ha violato il codice morale di migliaia di tifosi, che dopo Maradona facevano di nuovo il tifo per un argentino con licenza di far sognare. Osannato, ora odiato.

Sarà una tre giorni piena di emozioni, sfottò, rabbia, anche menefreghismo. Il San Paolo domenica sarà stracolmo: 60mila persone presenti al ritorno del figliol prodigo. Che li ha lasciati con una rovesciata, al Frosinone, in una notte indimenticabile della passata stagione. La delusione di otto mesi sarà tutta riversata in due partite caldissime. Se ne è parlato tanto, tutti l'hanno fatto. Patron De Laurentiis poi, non ha mai risparmiato bordate

Gonzalo Higuain ha già affrontato il Napoli due volte, ma sempre nel nuovo salotto di Torino. E ha pure segnato, senza esultare, per rispetto. Questa volta però sarà diverso. Il tradimento non è stato perdonato: caro Pipita, benvenuto nel nono cerchio dell’inferno.

Higuain sfida il Napoli nel match d'andata della semifinale di Coppa Italia

Higuain, vedi Napoli e poi scappi

Diceva di stare tranquilli Gonzalo Higuain dal ritiro dell’Argentina, dopo una doppietta in Coppa America. Poi è arrivata la Juventus con 90 milioni di euro al Napoli, 7,5 al giocatore. Il rumore dei cuori infranti è stato frastornante. Pure il Vesuvio si era piegato ai suoi piedi: in tre anni 146 partite, 91 reti, 26 assist e 2 trofei. Ma soprattutto quel record di gol (36) in Serie A segnati in una stagione, battendo così un certo Nordahl. Quando va via un ‘9’ è sempre una tragedia. Questa volta però, nemmeno gli animi felici dei napoletani sono riusciti a far superare tale dispiacere. Maledizioni, maglie bruciate, gettate nel water.

E ora il destino riporta a galla certi sentimenti. Higuain sarà al San Paolo riposato e carico dopo il ritorno anticipato dalla Nazionale. Lui, poi, ha sempre ricordato con affetto il suo periodo azzurro, senza rancore.

Non dimenticherò mai i tre anni passati a Napoli. I tifosi mi hanno sempre sostenuto con affetto.

Le parole non servono più. La storia d’amore è finita nei peggiori dei modi, senza un saluto vero. A Napoli il tifo è passionale, romantico. E con il cuore infranto, al San Paolo, sono pronti ad umiliare il loro ex attaccante.

Higuain in gol al Frosinone con la maglia del Napoli

Volere di più

La realtà è sempre la solita: i calciatori sono professionisti, ambiscono a vincere, a guadagnare di più. Il Napoli per Higuain è stato solo un punto per ripartire e tornare grande dopo gli anni al Real Madrid. E così ha fatto, rendendosi conto di volere di più in carriera. Vincere, non arrivare sempre secondi o terzi in campionato, uscire dalla Champions League o dall’Europa League. Napoli invece, sperava in lui per ricucire quello strappo con la Juventus, l’eterna rivale. È andata peggio del previsto: l’arma in più venduta ai ‘nemici’.

L’ultima immagine di Higuain con la maglia del Napoli al San Paolo? Quando bacia il pallone del gol numero 36 in Serie A sotto una pioggia battente. A vederla con un senso romantico, tutta quell’acqua assomiglia tanto ai pianti di tutti i tifosi azzurri nel giorno del suo addio. Dopo? Solo rabbia.