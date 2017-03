Fuori dallo scorso dicembre per un infortunio alla coscia, il playmaker dell'Olympiacos ha confermato che la sua stagione è finita. In campo per Eurobasket?

0 condivisioni 5 stelle

12 ore fa di Alessandro Assad

Durante un'intervista rilasciata all'emittente televisiva greca OTE TV, Daniel Hackett ha parlato del suo infortunio e dei tempi di recupero che occorrono per rivederlo in azione. Il playmaker dell'Olympiacos ha detto di non sapere esattamente quando tornerà in campo, ma potrebbe riprendere ad allenarsi e a giocare a giugno. Con questa dichiarazione, Daniel ha confermato che non lo rivedremo in campo né in Eurolega né nel campionato greco.

Daniel Hackett dopo l'operazione che effettuato a Pavia

Hackett si era infortunato lo scorso dicembre, nella sfida di Eurolega contro l'Unics Kazan dell'ex compagno Keith Langford. Gli esami avevano evidenziato per il playmaker la rottura del tendine del bicipite femorale, e lo hanno costretto ad un'operazione che il giocatore ha scelto di fare a Pavia. In questa sua seconda stagione in maglia Olympiacos, in Eurolega, Daniel stava viaggiando a una media di 5 punti, 1.5 rimbalzi e 1.6 assist.

Tutta la grinta di Daniel Hackett

Le parole di Daniel Hackett sono però la buona notizia che aspettava il ct azzurro Ettore Messina. Se dovesse tornare in campo davvero per giugno, l'ex giocatore dell'Olimpia Milano potrebbe essere pronto per la lunga estate azzurra che culminerà in Eurobasket 2017. Dal 31 agosto, infatti, la Nazionale azzurra è impegnata a Tel Aviv nel campionato europeo, dove affronterà Israele, Ucraina, Lituania, Germania e Georgia. E contro avversarie di questo calibro, un giocatore come Hackett sarebbe molto utile.